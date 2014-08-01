企业并购：Iliad挑战Sprint，出150亿美元现金争T-Mobile US控股权

* Iliad出价150亿美元现金竞购56.6%股权，合每股33美元

* 将通过现金和股票为并购融资

* 可能与Sprint展开竞购战

* Iliad面临的反垄断问题比Sprint少

路透巴黎/纽约7月31日 - 法国电信企业Iliad 意外提议收购T-Mobile US ，或与Sprint 展开竞购战。美国移动通讯运营商Sprint现由日本软银 控股。

Iliad周四在声明中称，出价150亿美元现金购买T-Mobile US的56.6%股份，合每股33美元；对T-Mobile余下部分的估值为每股40.50美元。在过去十年，Iliad通过便宜、简略的用户计划，改变了法国移动通信和宽带市场格局。

T-Mobile是美国第四大移动通讯运营商，66.67%的股份为德国电讯(Deutsche Telekom) 持有。

Iliad预计通过该交易将可节约100亿美元成本。不过不清楚将从哪方面节省出来，因公司目前在美国没有业务。

Iliad的出价对T-Mobile估值为每股36.20美元，较宣布收购计划之前的股价溢价42%。

此前，软银和德国电讯已就一项交易的广泛条款达成一致，Sprint将按每股约40美元的价格收购，对T-Mobile的估值接近320亿美元。

接近Iliad的人士透露，Iliad创始人Xavier Niel认为该公司有很强的优势，因其竞购不会面临Sprint遇到的反垄断审查。Sprint试图合并美国第三大和第四大移动运营商，面临反垄断审查。

“软银被非常明确地告知，美国司法部和联邦通信委员会(FCC)可能不会批准并购，”FCC前主席Reed Hundt表示。对于Iliad的收购提议，Hundt说：“我认为没有问题，FCC会说‘欢迎’。”

FCC和美国司法部今年稍早表示，希望至少有另外两家运营商，同市场巨头美国电话电报公司 及Verizon Communications 展开竞争。

Iliad于2012年进入法国移动市场，将价格压低了30%，损害了较大竞争对手Orange 、SFR和Bouygues Telecom 的获利。Niel在福布斯富豪排行榜中位列第133位，净资产为95亿美元。

**Iliad以小吃大**

华尔街日报此前报导，Iliad称将通过股票和借债混合的方式为并购融资，已得到一些国际银行的支持，不过没有透露是哪些银行。

但这笔交易对于Iliad来说也是以小吃大：其市值仅略多于160亿美元，而T-Mobile US的市值约为250亿美元。

德国电讯一发言人拒绝置评。

T-Mobile股价上涨6.46%，报32.94美元。Sprint下跌5.28%，报7.35美元。(完) (编译 王丽鑫/杜明霞； 审校 张涛)