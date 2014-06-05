企业并购：Sprint同意以每股约40美元收购T-Mobile US--消息

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透纽约6月4日 - 知情人士周三向路透表示，Sprint 已同意以每股约40美元的价格收购T-Mobile US ，表明这项计划已久的美国第三和第四大无线运营商合并案取得进展。
这一价格较T-Mobile US周三收盘价溢价约17%，对其估值超过了320亿美元。但该知情人士透露，还有许多细节有待敲定，而这可能将影响最终的收购价格。
此知情人士还称，根据协议，持有T-Mobile 67%股份的德国电讯预计将持有合并后公司15-20%的股权。由于双方是在私下进行讨论，因此该知情人士要求匿名。
知情人士补充道，融资和尽职调查等其它问题的细节还有待确定。
不过，从Sprint、T-Mobile和其它相关方就价格等问题达成的这项广泛协议来看，双方都在推进交易。Sprint母公司为日本软银 。
美国监管部门已经表示反对此交易，目前也还不清楚双方打算如何克服这一阻碍。
Sprint拒绝置评。T-Mobile尚未回应置评要求。目前无法立即联系到软银和德国电讯置评。(完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申