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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 09:36 BJT

企业并购：Sprint收购T-Mobile料等到9月后再进行--消息人士

路透华盛顿/纽约7月29日 - 消息人士称，外界期待已久的Sprint 和T-Mobile US 合并估计要等9月后才会进行，双方继续进行尽职调查，并在准备详细交易案以递交美国监管部门。

路透6月报导称，Sprint控股方日本软银 和T-Mobile所有者德国电讯(Deutsche Telekom) 基本同意协议的条款。按照协议，Sprint将向T-Mobile支付约每股40美元的价钱，对后者估价接近320亿美元。

两名消息人士周二称，尽管在分手费等其他重要条款方面已达成协议，但交易还需要时间来最终敲定，部分原因是双方希望让并购案滴水不漏，因为肯定会面临严格的监管审查。

消息人士要求不具姓名，因讨论非公开性质。

未能立即联系到德国电讯代表置评。Sprint、T-Mobile和软银代表则拒绝置评。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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