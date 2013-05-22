淡马锡斥资15.4亿港元增持中国工商银行H股

为竞购东芝芯片部门 鸿海要求软银提供合作协助--日经
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透香港5月22日 - 据香港联交所的权益披露资料显示，新加坡主权基金淡马锡于周二，即高盛(GS.N)出售工商银行(1398.HK)(601398.SS)持股翌日，以每股5.5港元增持2.8亿股工行H股，涉资15.4亿港元。
高盛于周一晚间在市场配售价值高至11亿美元的工行股份，完成后高盛不再持有工行股份。而据联交所的资料，淡马锡是于周二在场内购入2.8亿股工行H股，使其持有工行H股的比例，由原来的6.71%升至7.04%。
工行H股周二收报5.52港元，过去一个月累计升逾7%。(完)
(记者 梁慧仪; 审校)
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