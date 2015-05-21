乔治·克鲁尼谈乌托邦新片《明日世界》和教训孩子

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Piya Sinha-Roy
路透洛杉矶5月20日 - 当演员乔治·克鲁尼拿到台词、在迪士尼 电影《明日世界》中扮演一个55岁的愤怒男子时，他首先想到的是：“为什么要给我写这个？”
生活中54岁的克鲁尼以扮演温文尔雅、有魅力的角色而知名，但在《明日世界》中，他要扮演的是脾气不好的老头Frank Walker。
问：在一个反乌托邦电影很多的时代，《明日世界》的乌托邦如何获得共鸣？
答：你现在看到的任何事都是预示大灾变的，这很有意思。电影往往反映一个国家或世界的情绪。
问：Frank与Athena的关系很有意思。他年轻的时候爱上了她，但他变老了，而她没有。演绎一个男人和一个年轻女孩间关系的最大挑战是什么？
答：我们非常小心，一直在讨论，而不是只拍，甚至是在编辑过程中。
问：扮演脾气不好的Frank有什么是你喜欢的？
答：能大声教训孩子们是有意思的事情。
问：谁会不喜欢教训孩子呢？
答：（笑着）我的意思是，你在现实生活中不能这么做，因为这是不对的。但在影片中这么做是有趣的。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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