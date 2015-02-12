中国的移动数据流量未来将大幅增加

中国加强用汇真实性审核 对违法违规行为保持高压打击--外管局官员
路透北京5月11日 - 中国外管局综合司司长徐卫刚近日撰文称，外汇管理将继续有序推进重点领域改革，做好与市场的沟通，进一步提升贸易投资便利化水平；同时，加强跨境资金流动监测预警，支持银行完善展业自律机制并严格履行真实性合规性等展业要求和责任，保持对外汇违法违规行为的高压打击态势。
路透新加坡2月12日（记者 Ryan Woo） - 去年中国的移动设备数据流量飙升近50%，但按国际标准来衡量整体水平仍较低，反映农村地区流量低，电信企业也注意到了这点。
工信部上周称，包括智能手机在内，中国各类移动设备2014年的平均流量首次超过200MB，相当于从网上下载50首歌曲。思科的数据显示，全球智能手机去年平均数据流量达到819MB。
中国最大的无线运营商中国移动(0941.HK)寻求扩大农村地区的4G覆盖，去年该公司4G用户数量突破9,000万，一年前还是零。酷派(2369.HK)、联想(0992.HK)和卓普等本土手机厂商推出了不足100美元的4G手机，而苹果(AAPL.O)和三星(005930.KS)则在高端市场一决雌雄。
随着网络内容和服务的增加以及技术成本的降低，中国三大电信巨头料在农村地区积极推广他们的服务。覆盖范围和信号稳定程度将是很快面临的困难。香港市场研究公司Counterpoint预计，到2017年，中国4G设备销量料突破4.059亿部，比去年的水平增加两倍还多。
中国推出4G拉开了与印尼和印度等其他亚洲国家的距离，这些国家4G尚未流行。更加廉价的手机可能是刺激印度市场需求的关键。联想已经推出低价4G手机A6000，售价6,999卢比（112美元）。该机售价低于小米的红米Note 4G。不过很多3G手机的价格低于100美元。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月11日 - 中国外管局综合司司长徐卫刚近日撰文称，外汇管理将继续有序推进重点领域改革，做好与市场的沟通，进一步提升贸易投资便利化水平；同时，加强跨境资金流动监测预警，支持银行完善展业自律机制并严格履行真实性合规性等展业要求和责任，保持对外汇违法违规行为的高压打击态势。
路透香港5月11日 - 香港交易所行政总裁李小加周四称，于深圳前海的现货大宗商品交易平台--前海联合交易中心（QME）将是国内商品交易的标杆企业，惟开业时间未定，目前需要先把仓储物流等基建做好，并等待行业清理整顿完成。
路透北京5月11日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自5月11日24时起，将国内汽、柴油价格每吨分别下调250元和235元人民币。这是发改委今年第七次调整油价。