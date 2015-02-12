中国的移动数据流量未来将大幅增加

路透新加坡2月12日（记者 Ryan Woo） - 去年中国的移动设备数据流量飙升近50%，但按国际标准来衡量整体水平仍较低，反映农村地区流量低，电信企业也注意到了这点。

工信部上周称，包括智能手机在内，中国各类移动设备2014年的平均流量首次超过200MB，相当于从网上下载50首歌曲。思科的数据显示，全球智能手机去年平均数据流量达到819MB。

中国最大的无线运营商中国移动(0941.HK)寻求扩大农村地区的4G覆盖，去年该公司4G用户数量突破9,000万，一年前还是零。酷派(2369.HK)、联想(0992.HK)和卓普等本土手机厂商推出了不足100美元的4G手机，而苹果(AAPL.O)和三星(005930.KS)则在高端市场一决雌雄。

随着网络内容和服务的增加以及技术成本的降低，中国三大电信巨头料在农村地区积极推广他们的服务。覆盖范围和信号稳定程度将是很快面临的困难。香港市场研究公司Counterpoint预计，到2017年，中国4G设备销量料突破4.059亿部，比去年的水平增加两倍还多。

中国推出4G拉开了与印尼和印度等其他亚洲国家的距离，这些国家4G尚未流行。更加廉价的手机可能是刺激印度市场需求的关键。联想已经推出低价4G手机A6000，售价6,999卢比（112美元）。该机售价低于小米的红米Note 4G。不过很多3G手机的价格低于100美元。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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