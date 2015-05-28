光线传媒与阿里巴巴战略合作 实现影视内容与电商相结合

路透上海5月28日 - 中国影视公司光线传媒(300251.SZ)周四稍晚公告称，其与阿里巴巴(BABA.N)签署战略合作框架协议，双方在合拍影片、互联网新媒体渠道合作、线上票务销售等方面合作，从而实现影视内容与电子商务和数字娱乐方面的合作。

公告显示，光线传媒有权每年投资五部电影作品不低于5%的份额，而阿里巴巴有权每年投资光线传媒五部电影不低于5%的份额（或以娱乐宝形式合作）；光线传媒电影作品的互联网新媒体渠道发行权利优先与阿里巴巴合作；光线传媒将入驻天猫开设旗舰店，销售公司电影及艺人的衍生品；双方还将进行线上票务优先销售等合作。

光线传媒称，公司与阿里巴巴将积极拓展全新电商产业模式，开发内容传播新渠道。本次战略合作有利于拓展和延伸公司业务产业链，提升公司市场占有空间，增强公司业务核心竞争力，达到优势互补，协同发展的良好态势，实现双方未来的市场扩张策略并获得更多市场份额。

此前，国内最大民营影视公司之一的华谊兄弟(300027.SZ)宣布定向增发计划，向阿里巴巴及腾讯(0700.HK)等增发A股，同时华谊与阿里巴巴将在影视项目投资、新媒体合作、娱乐宝项目等方面展开合作。

受大盘暴跌拖累，光线传媒周四收报38.52元人民币，跌8.24%。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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