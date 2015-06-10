小米联合逾百家网站及影视公司组视频网站联盟 份额超八成

路透上海6月10日 - 中国本土知名智能手机生产商小米科技[XTC.UL]周三宣布，其与一百多家视频网站及影视公司共同搭建了一个视频网站大联盟，市场份额超过85%。无论是视频内容还是接入终端方面，小米都已成为互联网智能电视业的领先者。

该联盟成员包括百度(BIDU.O)旗下视频网站爱奇艺、优酷土豆YOKU.N、华策影视(300133.SZ)等企业。据小米宣布的数据，目前其电视上接入播控平台的正版视频内容总量达到18,051部，小米手机上为33,213部，而接入视频内容的硬件终端总量超过1亿。

小米公司创始人、首席执行官（CEO）雷军表示，“小米不是视频网站，我们和所有视频网站共同打造真正的视频网站大联盟。”他强调，小米不参与内容制作，但小米10亿美金投入视频行业之后，呈现给用户的内容更多，形成了真正意义上的视频网站联盟。

小米与视频网站和影视公司之间，不仅是内容共享等方面的合作，还涉及资本合作。例如去年11月，小米向爱奇艺投入18亿元人民币；之后小米又投资优酷土豆、入股华策影视。

“这是一种共赢的合作，网站的内容需要平台推广，而我们拥有上亿终端，能够帮助他们推广及增加流量。”小米科技品牌公关总监刘飞表示。

目前小米电视的视频内容涉及电影、电视、综艺节目、动漫及纪录片等，以电影为例，今年票房过亿元的36部电影，小米电视拥有33部，今年所有院线的好莱坞大片全部登陆小米电视。目前小米电视仍实行零年费策略。

雷军透露，未来小米将在内容方面持续投入，并继续扩大其内容类型。将来小米会推出多项内容服务，其中包括：与看看新闻、新京报动新闻、凤凰新闻合作的视频新闻服务，与 PPTV、芒果TV合作的体育比赛直播服务，如中超联赛以及亚冠联赛等，以及与芒果TV合作的音乐会直播服务。

去年11月，小米科技宣布引入原新浪(SINA.O)执行副总裁、总编辑陈彤加盟，担任小米公司副总裁，负责内容投资和内容运营，首先是小米电视与小米盒子中视频内容，第一期投入为10亿美元，之后小米将不断追加。

目前国内互联网电视的竞争已趋于白热化，小米、乐视(300104.SZ)、阿里巴巴(BABA.N)与创维联合打造的酷开等品牌在内容及价格上展开激烈竞争。乐视稍早宣布至多75亿元的定向增发计划，主要投向就是视频内容，而且其大股东贾跃亭拟抛股套现100亿元支援上市公司。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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