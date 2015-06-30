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中国财经 | 2015年 6月 30日 星期二 16:17 BJT

百度计划未来三年向O2O服务投资32亿美元

路透北京6月30日 - 中国互联网搜索引擎领先企业百度(BIDU.O)周二称，计划在未来三年向包括百度糯米团购服务在内的线上到线下(O2O)服务投资200亿元人民币(32.2亿美元)。(完)

(编译 刘秀红；审校 李春喜)

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