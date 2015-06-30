百盛集团与大众点评展开合作 加速向O2O商业模式转型

路透上海6月30日 - 亚洲最大百货集团之一的百盛商业集团(3368.HK)与中国大众点评网周二宣布战略合作。未来，大众点评将为百盛在中国的60家分店提供O2O（线上线下）方案，加速百盛集团从线下实体商业向O2O的商业模式转型。

公司新闻稿显示，此次合作将为大众点评超过2亿的活跃用户提供更加丰富的应用场景，而百盛集团在一年内会员数预计至少增长五成。

大众点评将为百盛提供包括移动官网、情景感知、团购、预约排队、线上支付、会员回馈体系和大数据等一整套O2O解决方案，引导大众点评用户从以吃喝玩乐为主的消费场景延展到购物等更加多元化的场景。

百盛商业集团首席执行官（CEO）张瑞雄表示，“此次与大众点评的战略合作，是互联网与传统零售巨头的优势结合。它可以为百盛带来一年内至少50%的会员增长；也是百盛运用其丰富的跨国集团资源，推动大众点评积极拓展其国内和国外的市场战略。”

百盛在马来西亚、中国、越南、印尼和缅甸共开设了125家百货商场，去年百盛中国的销售突破了220亿元人民币。

大众点评去年初获得中国互联网巨头腾讯(0700.HK)的战略入股，是中国领先的城市生活消费平台。去年腾讯入股时，大众点评高层曾公开表示，未来公司仍有独立上市的计划，但尚没有具体时间表。（完）

(发稿 林琦；审校 林高丽)

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