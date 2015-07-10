五六名前腾讯雇员被中国警方带走调查

美国总统特朗普就职演说高举国家主义大旗 誓言“美国优先”
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京7月9日 - 腾讯(0700.HK)周四晚间称，五六名腾讯前雇员被中国警方带走调查。此前腾讯进行的一次内部审计引发了公安机关的贪腐调查。
腾讯在声明中指出，目前已知涉案人员达五六名，内部审计过程中发现视频团队存在贪腐疑点，随即向警方报案，正在等待结果。
阿里巴巴(BABA.N)发言人Bob Christie周四晚间表示，数字娱乐事业群总裁、前腾讯在线视频部总经理刘春宁也被警方带走。
“我们知道数字娱乐事业群的刘春宁被有关部门带走。这与他在腾讯工作期间有关，和阿里巴巴无关。”
刘春宁及其他腾讯视频的工作人员在2013年前后离职，随后加入阿里巴巴。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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