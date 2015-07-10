五六名前腾讯雇员被中国警方带走调查

路透北京7月9日 - 腾讯(0700.HK)周四晚间称，五六名腾讯前雇员被中国警方带走调查。此前腾讯进行的一次内部审计引发了公安机关的贪腐调查。

阿里巴巴(BABA.N)发言人Bob Christie周四晚间表示，数字娱乐事业群总裁、前腾讯在线视频部总经理刘春宁也被警方带走。

“我们知道数字娱乐事业群的刘春宁被有关部门带走。这与他在腾讯工作期间有关，和阿里巴巴无关。”