焦点：阿里巴巴入股苏宁 巧妙应对京东崛起

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月12日（记者 Paul Carsten） - 今年早些时候，阿里巴巴(BABA.N)创始人马云用“悲剧”这个词形容竞争对手京东(JD.O)的未来。
周一，阿里巴巴投资46亿美元入股苏宁(002024.SZ)，加强物流和电子产品网上销售，这两个方面也是京东擅长的。
分析师们指出，苏宁吸引阿里巴巴的主要地方可能是物流网络，苏宁称其物流网络覆盖中国90%的县级城市。
“通过这样的交易，无需自己建设网络，能节省更多时间，”香港东英金融集团分析师胡永匡表示。
阿里巴巴过去几年的快速增长势头正在减弱之际，这笔投资对于资金充裕的阿里巴巴来说，也是很大胆的。
阿里巴巴长期以来因利润率高、营收增速快和固定资产少备受赞誉，入股去年利润率不足1%的苏宁令业内感到吃惊。
汤森路透数据显示，苏宁目前的动态市盈率为149倍。
马云1月向京东道歉，称自己喜欢聊天，漫无目的，海阔天空，痛快淋漓而只图“嘴爽”。
摩根士丹利的数据显示，2013年京东交易总额为天猫的21%；而6月前的12个月里，该比例升至42%。
“这可能是触发阿里巴巴和苏宁建立更紧密同盟进行反击的原因，”巴克莱互联网分析师Alicia Yap在周一的研究报告中写道。
京东凭借自有物流系统越发吸引中国消费者，阿里巴巴希望苏宁能在这方面迅速提供帮助。
阿里巴巴还希望将其他互联网服务与苏宁进行整合，包括支付宝。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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