焦点：阿里巴巴入股苏宁 巧妙应对京东崛起

图为人们经过苏宁在香港的一家电器商店。 REUTERS/Bobby Yip

路透北京8月12日（记者 Paul Carsten） - 今年早些时候，阿里巴巴(BABA.N)创始人马云用“悲剧”这个词形容竞争对手京东(JD.O)的未来。

周一，阿里巴巴投资46亿美元入股苏宁(002024.SZ)，加强物流和电子产品网上销售，这两个方面也是京东擅长的。

分析师们指出，苏宁吸引阿里巴巴的主要地方可能是物流网络，苏宁称其物流网络覆盖中国90%的县级城市。

“通过这样的交易，无需自己建设网络，能节省更多时间，”香港东英金融集团分析师胡永匡表示。

阿里巴巴过去几年的快速增长势头正在减弱之际，这笔投资对于资金充裕的阿里巴巴来说，也是很大胆的。

阿里巴巴长期以来因利润率高、营收增速快和固定资产少备受赞誉，入股去年利润率不足1%的苏宁令业内感到吃惊。

汤森路透数据显示，苏宁目前的动态市盈率为149倍。

马云1月向京东道歉，称自己喜欢聊天，漫无目的，海阔天空，痛快淋漓而只图“嘴爽”。

摩根士丹利的数据显示，2013年京东交易总额为天猫的21%；而6月前的12个月里，该比例升至42%。

“这可能是触发阿里巴巴和苏宁建立更紧密同盟进行反击的原因，”巴克莱互联网分析师Alicia Yap在周一的研究报告中写道。

京东凭借自有物流系统越发吸引中国消费者，阿里巴巴希望苏宁能在这方面迅速提供帮助。

阿里巴巴还希望将其他互联网服务与苏宁进行整合，包括支付宝。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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