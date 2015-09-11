谷歌回归中国市场之路绝非坦途

2011年6月2日在北京拍到的谷歌中国前总部的标识。 REUTERS/Jason Lee

路透新加坡/北京9月10日（记者 Jeremy Wagstaff/Paul Carsten） - 谷歌(GOOGL.O)CEO皮查伊（Sundar Pichai）并不掩饰通过Google Play回到中国市场的计划。Google Play是谷歌安卓手机操作系统的应用商店。

但这并非易事。

五年前，谷歌拒绝继续对搜索结果进行自我审查，基本取消了在华服务。从那以后，谷歌在中国市场的存在一直非常有限。包括Google Play在内的大多数谷歌服务在中国大陆都无法访问。

“谷歌需要中国市场，”中国应用开发商碰碰CEO、前谷歌高管田行智说道。“进入中国市场后，他们可以向其他服务扩张。他们需要一个桥头堡，那个桥头堡就是Google Play。”

对于谷歌计划今年加强在华应用商店的报导，谷歌拒绝发表评论。谷歌提到了皮查伊考虑如何将Google Play带到中国的评论。

但田行智和其他人表示，百度(BIDU.O)、腾讯(0700.HK)、阿里巴巴(BABA.N)和奇虎360QIHU.N等中国互联网企业已经基本以自己的产品取代了谷歌的绝大多数主要服务，特别是搜索和网络视频。

在中国等亚洲国家，移动互联网产业的重心已经从应用商店转向了信息通讯等应用，这些应用成为了第三方提供服务的门户。

腾讯微信已经成为数字领域的“瑞士军刀”，每月拥有6亿活跃用户，用户可以用微信玩游戏、打车和进行支付等。

不过中国市场很大，谷歌不可以忽视。苹果(AAPL.O)遵守中国法律，上个季度在大中华地区取得132亿美元营收，该地区是苹果第二大市场。

行业内一些人怀疑谷歌能否利用Google Play应用商店帮助其他服务进入中国，因为国内竞争对手已经很成熟，而且谷歌需要遵守中国法律。这意味着谷歌需要将所有数据存储在中国，满足信息准入和审查要求，如果美国政府介入的话问题会特别棘手。

也有人说谷歌在中国市场仅主推Google Play可能让事情变得简单。加拿大瑞尔森大学商业道德专家Chris MacDonald领导一个对有关谷歌在华运营的案例研究，他表示中国监管机构会认为Google Play的威胁小于搜索和Gmail，这会减少政府主导调查的频率。

“中国政府来问‘有人下载俄罗斯方块吗？’这种问题的可能性很低，”他说道。“如果谷歌没有什么高度私密的信息，就没什么可问的了。”

荷兰移动分析公司Newzoo的CEO Peter Warman对其中国合作伙伴TalkingData的数据进行分析后称，今年中国将成为全球手机游戏营收最大的市场，规模超过60亿美元。他表示，移动终端上的开销高达90%与游戏有关。

Warman称，Google Play只接触到2,100万中国手机用户，而中国手机用户预计有8亿。奇虎、腾讯和百度的应用商店占据三分之二的市场份额。

“问题在于谷歌是中国市场的晚来者，可能已经太晚了，”咨询公司IDC观察亚洲移动业务的Shiv Putcha表示。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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