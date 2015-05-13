微信是腾讯争夺中国在线娱乐市场霸主地位的王牌

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Paul Carsten/Lisa Richwine
路透北京/洛杉矶5月13日 - 微信是腾讯 在与阿里巴巴 争夺中国在线娱乐市场霸主地位的王牌。
微信让腾讯可以向每月5亿个活跃用户提供娱乐服务，这么庞大的客户群体让媒体和广告商觉得有利可图。
腾讯愿意付钱购买顶级电影、电视、游戏和音乐内容，已经与好莱坞一些大牌公司敲定了独家协议。
腾讯近几年投入大量资金打造其内容库以及入股娱乐企业，但该公司拒绝提供投资细节。
上个月，腾讯视频引进了21世纪福克斯 旗下的FOX、FOX Sports和国家地理频道。腾讯已经与索尼 旗下的 索尼音乐娱乐、华纳音乐集团、时代华纳 旗下的HBO电视台和美国NBA有合作。
“我们积极购买一些最受欢迎的内容，名气最大的品牌，”腾讯首席战略官James Mitchell近期接受路透采访时说道。
Harris Moure中国媒体和娱乐业务负责人Mathew Alderson指出，微信和QQ对腾讯积极签单至关重要。“我认为腾讯领先是因为其社交网络工具用户基础庞大并且成熟。”
艾瑞的数据显示，到2018年，仅网游和视频流带来的营收就料翻番至超过460亿美元，推动中国大型互联网企业在电视、电影、游戏、音乐和体育等内容上进行大笔支出。
“我们拥有关键内容后，我们的流量让这些内容更加受欢迎，”Mitchell说道，并指出去年腾讯的在线广告业务营收大增65%至83亿元。过去六个季度里，视频广告营收至少同比翻番。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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