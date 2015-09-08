BBC计划面向朝鲜和俄罗斯推出新的服务

路透伦敦9月7日（记者 Michael Holden） - 全球最大的公共广播服务商BBC周一称，计划首次面向朝鲜推出短波广播，在俄罗斯推出新的电视或数字服务，解决“民主赤字”问题。

BBC还计划面向埃塞尔比亚和厄立特里亚推出新的广播新闻服务。

作为未来10年计划的一部分，BBC称计划对其World Service电台进行大规模投资。

“我们希望加强和扩大这个服务，”BBC总裁霍尔（Tony Hall）表示。

“我个人强烈认为是英国在这个领域的声音可以更强，特别是在中东、印度、俄罗斯和其它前苏联国家。”

BBC希望通过新闻服务接触到全球5亿用户，称将向“公正新闻存在民主赤字”的地方播送World Service。

作为计划的一部分，BBC打算扩大在俄罗斯的电子服务，通过YouTube或是俄罗斯版的RuTube，并考虑建立一个俄罗斯卫星电视频道的可能性。

BBC还计划面向朝鲜推出每日新闻服务。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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