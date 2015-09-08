BBC计划面向朝鲜和俄罗斯推出新的服务

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Michael Holden
路透伦敦9月7日 - 全球最大的公共广播服务商BBC周一称，计划首次面向朝鲜推出短波广播，在俄罗斯推出新的电视或数字服务，解决“民主赤字”问题。
BBC还计划面向埃塞尔比亚和厄立特里亚推出新的广播新闻服务。
作为未来10年计划的一部分，BBC称计划对其World Service电台进行大规模投资。
“我们希望加强和扩大这个服务，”BBC总裁霍尔（Tony Hall）表示。
“我个人强烈认为是英国在这个领域的声音可以更强，特别是在中东、印度、俄罗斯和其它前苏联国家。”
BBC希望通过新闻服务接触到全球5亿用户，称将向“公正新闻存在民主赤字”的地方播送World Service。
作为计划的一部分，BBC打算扩大在俄罗斯的电子服务，通过YouTube或是俄罗斯版的RuTube，并考虑建立一个俄罗斯卫星电视频道的可能性。
BBC还计划面向朝鲜推出每日新闻服务。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”