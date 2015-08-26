顶级女风投李宏玮看好中国硬件领域

路透北京/香港8月26日（记者 Gerry Shih/Elzio Barreto） - 早在成为第一位进入福布斯最佳创投人榜单前10名的女性以前，纪源资本管理合伙人李宏玮（Jenny Lee）曾是新加坡的战斗机工程师。

通过押注中国软件和互联网浪潮，李宏玮获利数百万美元，包括五年前投资小米，小米当时只拥有智能手机的一个原型机，现在已经成为一家估值达450亿美元的企业。

现在，43岁的李宏玮重回硬件领域，预测创业复兴，因中国推动工厂技术发展可能引发新一轮发明创造，包括无人机、机器人和智能汽车等。

“在中国投资15年后，我们终于开始看到真正的‘制造商’登场了，”李宏玮在接受路透采访时表示。她出生在新加坡，2005年搬到中国，成立了纪源资本上海办公室。

纪源资本成立于2000年，旗下六支基金管理着近27亿美元资产，曾投资阿里巴巴(BABA.N)、滴滴快的和途家。

纪源资本投资阿里巴巴时后者的估值仅为2亿美元，现在市值已达到1,710亿美元。李宏玮还曾投资UC浏览器，UC浏览器去年被阿里巴巴以40亿美元收购，创下中国互联网领域最大并购金额记录。

由于经济增长放缓和劳动力成本上升，中国政府今年公布了“互联网+”和“中国制造2025”计划，通过新的投资和创新提振经济。

李宏玮在这些旨在使经济数字化和自动化的全面计划中看到了中国特别有吸引力的商机。

“中国每隔10年就会彻底改变，在政策中就有体现，比如2000-2005年期间从廉价劳动力过渡到基于软件的IT业，到当前的精密制造和自动化，”曾在摩根士丹利短暂工作过的李宏玮说道。

曾获得过高中双人皮划艇冠军的李宏玮近期投资了智能笔记本初创企业小牛和无人机厂商亿航。她还考察过电动汽车、自动驾驶和飞行技术。

纪源资本管理合伙人童士豪（Hans Tung）对路透表示，他与李宏玮一起关注创始人在中美或在中美有业务的硬件初创公司，这些公司能更好地结合中国的供应链知识和西方的产品设计技能。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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