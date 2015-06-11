中国TMT企业赴美上市意愿下降 选择A股及新三板增多--普华永道

路透上海6月11日 - 国际会计和咨询公司--普华永道中国科技行业主管合伙人高建斌周四表示，对中国TMT（科技、媒体和电信）企业而言，国内资本市场能够给予TMT行业较高估值及未来注册制的实施，越来越多的企业将选择在A股上市或在新三板进行挂牌。

他称，在美国的证交所上市存在首次公开发行（IPO）成本高、估值较低等劣势，对中国科技企业的吸引力正下降，预计今年中国赴美上市科技企业数量将下降。不过，部分中国企业基于公司战略、提升海外知名度等目的，近期仍会坚持在美上市。

“我们预期（中资TMT企业）美国上市今年要比去年少，在A股上市今年要比去年多，新三板肯定也会多，但很难定义为退出。”他说。

目前国内创业板的平均市盈率高达141倍，而国内优秀互联网企业在美国上市也就30-50倍，例如阿里巴巴(BABA.N)的55倍，百度(BIDU.O)的38倍。

高建斌还指出，风投资金在TMT企业的退出渠道方面，上市和并购肯定是并驾齐驱的。即使未来国内股市实行注册制，上市资源也远不能满足企业需求。

他说，国内百度、阿里巴巴和腾讯(0700.HK)三大互联网巨头及一些新兴互联网大型企业，未来仍有大量并购需求，主要是为了迅速增加用户及获取核心技术等，因此通过并购退出在风投资本业仍将较为常见。

私募股权投资基金和创业投资近年来大量投资于TMT行业。据普华永道最新发布的MoneyTreeTM中国TMT报告，去年私募和创投在中国TMT行业的投资总额达159亿美元，创下记录新高。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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