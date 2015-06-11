中国TMT企业赴美上市意愿下降 选择A股及新三板增多--普华永道

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海6月11日 - 国际会计和咨询公司--普华永道中国科技行业主管合伙人高建斌周四表示，对中国TMT（科技、媒体和电信）企业而言，国内资本市场能够给予TMT行业较高估值及未来注册制的实施，越来越多的企业将选择在A股上市或在新三板进行挂牌。
他称，在美国的证交所上市存在首次公开发行（IPO）成本高、估值较低等劣势，对中国科技企业的吸引力正下降，预计今年中国赴美上市科技企业数量将下降。不过，部分中国企业基于公司战略、提升海外知名度等目的，近期仍会坚持在美上市。
“我们预期（中资TMT企业）美国上市今年要比去年少，在A股上市今年要比去年多，新三板肯定也会多，但很难定义为退出。”他说。
目前国内创业板的平均市盈率高达141倍，而国内优秀互联网企业在美国上市也就30-50倍，例如阿里巴巴(BABA.N)的55倍，百度(BIDU.O)的38倍。
高建斌还指出，风投资金在TMT企业的退出渠道方面，上市和并购肯定是并驾齐驱的。即使未来国内股市实行注册制，上市资源也远不能满足企业需求。
他说，国内百度、阿里巴巴和腾讯(0700.HK)三大互联网巨头及一些新兴互联网大型企业，未来仍有大量并购需求，主要是为了迅速增加用户及获取核心技术等，因此通过并购退出在风投资本业仍将较为常见。
私募股权投资基金和创业投资近年来大量投资于TMT行业。据普华永道最新发布的MoneyTreeTM中国TMT报告，去年私募和创投在中国TMT行业的投资总额达159亿美元，创下记录新高。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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