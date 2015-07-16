LVMH高管称将推出Apple Watch竞争产品 售价1400欧元--报导

路透法兰克福7月16日 - 法国奢侈品生产商LVMH (LVMH.PA)手表部门总裁Jean-Claude Biver对《德国商报》（Handelsblatt）称，该公司将推出与苹果(AAPL.O)的Apple Watch竞争的产品，售价1,400欧元（1,526美元）。

苹果德国在线商店显示，Apple Watch分为三款，其中的低端产品起价约400-450欧元，中端款售价约700-1,250欧元，高端款售价约11,000-18,000欧元。

基于美国线上数据的初步销售预估显示，Apple Watch 4月推出后销售不佳，供应紧缺以及大多数买家购买的是低端的运动款可能是部分原因。

LVMH旗下拥有真力时（Zenith）、宇舶表（Hublot）和泰格豪雅（Tag Heuer）等手表品牌。Biver表示，LVMH欢迎Apple Watch的推出，因为苹果品牌的市场影响力将有助于创造热衷于奢侈手表的客户群。

他指出，LVMH手表部门致力于赢得市场份额，而不是受具体的销售和获利目标推动，将寻求在中国市场大规模推广其泰格豪雅和宇舶表品牌。

Biver称，中国市场仅为LVMH手表部门创造5%左右的营收。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。