谷歌新CEO Pichai凭借低调作风和技术成绩节节高升

路透旧金山8月10日（记者 Sarah McBride） - 谷歌新任首席执行官Sundar Pichai的前同事称，Pichai作风低调，非常善于处理关系，为其事业成功奠定了基础。

谷歌周一对运营结构进行大规模重组，建立新的控股公司Alphabet。谷歌联合创始人佩奇（Larry Page）将卸任CEO，而Pichai将成为新任CEO。

Pichai在谷歌2004年上市前不久加入公司，此后几年里与他共事的同事们称，他似乎从来都不是CEO人选。而这一职位可能的人选包括长期担任产品高管的卡曼加（Salar Kamangar）、梅耶尔（Merissa Mayer）和沃西基（Susan Wojcicki）。

Pichai彼时任产品经理，但他的职责从新版的谷歌工具栏升级为管理Chrome的建设。

Chrome在2008年上市后成为世界主流浏览器，这让Pichai名声在外，他也开始管理Gmail等应用。他后来成为谷歌安卓手机操作系统的负责人。

前同事Keval Desai指出，Pichai的升职之路受益于他从不试图抢风头，以及通过低调的方式推进工作。

“他非常有主见，对产品和行动的方向有明确的看法，但他非常善于在吐露自己的观点前让其他人先说出观点，”Desai对路透说道。

卡曼加YouTube负责人的位置去年被沃西基取代，梅耶尔2012年成为雅虎(YHOO.O)的CEO。

Jive Software执行董事长Tony Zingale指出，Pichai“非常有见解而且非常直接”，在该公司董事会任职期间是一个“安静而又有想法的外部董事”。

长期担任谷歌产品经理的Chris Beckmann去年在问答网站Quora上称，Pichai很善于管理关系。

“和其他大公司一样，谷歌也有办公室政治，Pichai利用这些政治关系让他的团队取得成功，同时尽可能不损害其他团队，”Beckmann写道。

这样的能力应可使Pichai在处理与三星、苹果等谷歌竞争对手的关系上游刃有余。

华尔街似乎也认同Pichai的能力，谷歌盘后股价大涨7%。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。