中国TMT企业上半年IPO创新高 A股市场仍是上市热土--普华永道

路透上海9月8日 - 国际会计和咨询公司普华永道最新报告显示，中国的科技传媒及电信行业（TMT）上半年首次公开发行（IPO）规模创新高。普华永道中国合伙人周二指出，尽管A股IPO目前仍被暂停，但基于未来资本市场的改革前景，仍会有更多TMT企业选择在A股上市。

普华永道中国通信、媒体及科技行业主管合伙人高建斌指出，“A股恢复IPO只是时间问题，那些关注企业发展战略、看重长远的TMT公司，仍会看好国内市场。”

上半年中国TMT行业共有42个IPO项目，融资总额221亿元人民币，融资项目和融资额分列全球第一位和第三位。其中25家公司选择在深圳创业板上市，共融资102亿元，深市中小板和上海主板各有5个和9个IPO项目，仅有三家选择在海外上市，融资13亿元。

不过，6月起中国A股市场大幅下跌，中国证监会暂停了A股IPO。高建斌指出，目前尚不知A股IPO何时能够恢复。基于这个原因，TMT行业的上市浪潮在下半年将会有所放缓。

他还表示，IPO暂停及TMT企业估值普遍下降，对海外中概股的回归造成一些不利影响。不过无论是提高品牌知名度还是贴近最终用户，国内资本市场对相当多中概股仍具有相当大的吸引力，相信中概股私有化及退市步伐未来仍将继续。

普华永道中国资本市场与会计咨询服务部合伙人沈洁表示，中国股票发行注册制改革、创业板股票发行条件修改以及战略新兴产业板的建立，将是大势所趋，不会因为当前的IPO暂停而改变。

她说，随着这些重要改革措施的推出，TMT企业在A股和新三板市场的格局将发生重大变化。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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