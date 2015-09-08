中国TMT企业上半年IPO创新高 A股市场仍是上市热土--普华永道

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月8日 - 国际会计和咨询公司普华永道最新报告显示，中国的科技传媒及电信行业（TMT）上半年首次公开发行（IPO）规模创新高。普华永道中国合伙人周二指出，尽管A股IPO目前仍被暂停，但基于未来资本市场的改革前景，仍会有更多TMT企业选择在A股上市。
普华永道中国通信、媒体及科技行业主管合伙人高建斌指出，“A股恢复IPO只是时间问题，那些关注企业发展战略、看重长远的TMT公司，仍会看好国内市场。”
上半年中国TMT行业共有42个IPO项目，融资总额221亿元人民币，融资项目和融资额分列全球第一位和第三位。其中25家公司选择在深圳创业板上市，共融资102亿元，深市中小板和上海主板各有5个和9个IPO项目，仅有三家选择在海外上市，融资13亿元。
不过，6月起中国A股市场大幅下跌，中国证监会暂停了A股IPO。高建斌指出，目前尚不知A股IPO何时能够恢复。基于这个原因，TMT行业的上市浪潮在下半年将会有所放缓。
他还表示，IPO暂停及TMT企业估值普遍下降，对海外中概股的回归造成一些不利影响。不过无论是提高品牌知名度还是贴近最终用户，国内资本市场对相当多中概股仍具有相当大的吸引力，相信中概股私有化及退市步伐未来仍将继续。
普华永道中国资本市场与会计咨询服务部合伙人沈洁表示，中国股票发行注册制改革、创业板股票发行条件修改以及战略新兴产业板的建立，将是大势所趋，不会因为当前的IPO暂停而改变。
她说，随着这些重要改革措施的推出，TMT企业在A股和新三板市场的格局将发生重大变化。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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