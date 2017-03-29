中国投资：去年下半年TMT行业风投资本投资量续增，但趋理性--PWC

路透上海3月29日 - 国际会计与咨询公司普华永道（PWC）周三发布其半年一次的MoneyTree报告，去年下半年国内科技、媒体及通信（TMT）领域的风投资本投资项目数继续上升，创下自2012年以来新高；不过投资总额有所回落，市场趋于理性。

去年下半年，TMT行业共实现1,478起私募股权基金和风险投资的投资项目，投资总额250.2亿美元，而去年上半年为1,351起，投资总额为339.9亿美元。

普华永道中国TMT行业主管合伙人高建斌分析道，“TMT行业的回落趋势相较总体行业来说有些时滞，但其火热程度依然远远超过其他各行业。”

他指出，在TMT行业，大额融资的独角兽（估值10亿美元以上）企业数量减少，这从一个侧面反映了目前市场上的独角兽企业估值处于高位，从而令新的投资望而却步。市场投资者更在寻找下一个潜在的独角兽企业。

他认为，投资人已对TMT领域中某些子行业的估值过高产生担忧，例如O2O（线上线下）、B2C（企业对个人），预计这种谨慎气氛还会延续到今年全年。

他还表示，TMT行业目前投资集中度较高，去年下半年逾50笔单笔投资额过1亿美元的大项目，合计投资总额已占整个TMT行业投资额的一半，两极分化越来越明显，这就使得未来的数据曲线可能波动较大，一个超大项目就可能对曲线产生扰动。