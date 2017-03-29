中国投资：去年下半年TMT行业风投资本投资量续增，但趋理性--PWC

韩国个股：SK海力士称将分拆晶圆代工业务
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
路透上海3月29日 - 国际会计与咨询公司普华永道（PWC）周三发布其半年一次的MoneyTree报告，去年下半年国内科技、媒体及通信（TMT）领域的风投资本投资项目数继续上升，创下自2012年以来新高；不过投资总额有所回落，市场趋于理性。
去年下半年，TMT行业共实现1,478起私募股权基金和风险投资的投资项目，投资总额250.2亿美元，而去年上半年为1,351起，投资总额为339.9亿美元。
普华永道中国TMT行业主管合伙人高建斌分析道，“TMT行业的回落趋势相较总体行业来说有些时滞，但其火热程度依然远远超过其他各行业。”
他指出，在TMT行业，大额融资的独角兽（估值10亿美元以上）企业数量减少，这从一个侧面反映了目前市场上的独角兽企业估值处于高位，从而令新的投资望而却步。市场投资者更在寻找下一个潜在的独角兽企业。
他认为，投资人已对TMT领域中某些子行业的估值过高产生担忧，例如O2O（线上线下）、B2C（企业对个人），预计这种谨慎气氛还会延续到今年全年。
他还表示，TMT行业目前投资集中度较高，去年下半年逾50笔单笔投资额过1亿美元的大项目，合计投资总额已占整个TMT行业投资额的一半，两极分化越来越明显，这就使得未来的数据曲线可能波动较大，一个超大项目就可能对曲线产生扰动。
据媒体报导，国内最大的移动交通平台--滴滴出行正在评估一笔总额达60亿美元的融资，该笔融资可能来自于软银等机构。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
* 国际美元偏强，台币随亚洲新兴货币走弱 * 出口商抛汇卖压明显增加，外资偏向汇出 * 明日台币兑美元区间料在30.100-30.250 路透台北5月24日 - 台币兑美元周三微幅收贬。交易员表示，国际美元偏强，多数亚洲新兴货币走弱，不过今日出口商抛汇卖压明显增加，令台币多在平盘附近震荡，终场第二日收低。 他们指出，台币随亚币走弱，因较周一高位已贬值逾2角，忍了两天的出口商今日终于宣泄卖压，令台币无法贬逾30.200价位；至于外资两边皆有操作，但较偏向买美元。 〞今天就是出口商丢，想看到30.200不容易啊。〞一银行交易员说。 评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级的消息，也打击亚币人气。不过大型银行交易员表示，中国一向走自己的路，不太会受到国外评级机构的影响。今日人民币虽然走贬但幅度有限，效应对台币影响甚微。 至于经过近日大幅波动的海外NDF，美元/台币换汇点折价幅度几乎回到上周五央行发表管理汇率机制不变说法前的水准。 一大型银行交易员称，有听说海外一些避
路透5月24日 - 金价周三持稳，中止上日下跌走势，投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)今日稍晚公布上次会议纪录。