中兴通讯上半年净利同比增43% 营收及毛利双升--业绩快报

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月21日 - 中国大型通讯设备厂商--中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)周二在盘后公布业绩快报，上半年实现净利润16.13亿元人民币，同比增长42.96%，国内国外4G项目进度加快等令公司营收和毛利双重提升。
据业绩快报，上半年该公司实现营收459.38亿元，同比增21.86%；每股收益0.47元。
中兴通讯指出，上半年公司业绩增长点包括：国内4G项目进度加快以及三大运营商在有线交换及接入系统的投入加大，国内FDD-LTE系统设备、有线交换及接入系统营业收入及毛利均有增长；国际4G项目业务规模增长，合同盈利能力改善。
政企业务方面，智慧城市签约项目数量持续增长，轨道交通项目业务稳步增长，政企业务营业收入及毛利均有增长。
上半年该公司费用占营收比例基本与上年同期持平，其中研发费用占比有所上升，主要是由于持续加大LTE、承载网等产品的研发投入，但同时公司加强了对销售费用和管理费用的管理，这部分费用的占比有所下降。
中兴通讯A股周二收报20.84元，涨0.87%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。