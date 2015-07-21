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中国财经 | 2015年 7月 21日 星期二 18:18 BJT

中兴通讯上半年净利同比增43% 营收及毛利双升--业绩快报

路透上海7月21日 - 中国大型通讯设备厂商--中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)周二在盘后公布业绩快报，上半年实现净利润16.13亿元人民币，同比增长42.96%，国内国外4G项目进度加快等令公司营收和毛利双重提升。

据业绩快报，上半年该公司实现营收459.38亿元，同比增21.86%；每股收益0.47元。

中兴通讯指出，上半年公司业绩增长点包括：国内4G项目进度加快以及三大运营商在有线交换及接入系统的投入加大，国内FDD-LTE系统设备、有线交换及接入系统营业收入及毛利均有增长；国际4G项目业务规模增长，合同盈利能力改善。

政企业务方面，智慧城市签约项目数量持续增长，轨道交通项目业务稳步增长，政企业务营业收入及毛利均有增长。

上半年该公司费用占营收比例基本与上年同期持平，其中研发费用占比有所上升，主要是由于持续加大LTE、承载网等产品的研发投入，但同时公司加强了对销售费用和管理费用的管理，这部分费用的占比有所下降。

中兴通讯A股周二收报20.84元，涨0.87%。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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