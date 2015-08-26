中兴通讯上半年净利同比增43% 投资收益大幅增长

路透北京8月26日 - 中国大型通讯设备厂商--中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)周三公布，上半年实现净利润16.16亿元人民币，同比增43.2%，因国内外4G项目进度加快等令公司营收和毛利双重提升；同期投资收益大增574%，因远期外汇合约到期清算产生较大收益而上年同期产生损失所致。

该公司半年报显示其主要财务数据与此前业绩快报相差不大，其中上半年营业收入同比增21.76%至458.99亿元，基本每股收益0.47元，因国内3G系统设备、国内外FDD-LTE系统设备、国际TD-LTE系统设备、国内有线交换及接入系统及国内光通信系统营业收入同比增长所致。

中兴通讯指出，上半年集团加大了LTE、承载网、SDN、GPON等产品的研发投入，同时加强对销售费用和管理费用的管理，期间费用占营业收入比例与上年同期基本持平。

半年报并称，公司主营业务及其结构与上年同期相比没有重大变化，但营业利润同比增长136%，主因营业收入和毛利的双重提升所致；期间费用同比增长24.8%，主因加大研发投入以及本期汇率波动产生汇兑损失而上年同期汇率波动产生汇兑收益所致。

公司并预计，运营商网络方面，4G网络规模部署、容量提升、性能优化、深度覆盖等将为电信行业带来新一轮投资需求，运营商建立智能管道以应对数据流量的快速增长，将成为公司新的机遇；同时政企网和手机终端方面也存在市场机会。

中兴通讯A股今日收报14.50元，跌1.43%，近一个月累计下跌31%。（完）

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(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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