中国TMT企业赴美上市意愿下降 选择A股及新三板增多--普华永道

国际会计和咨询公司--普华永道中国科技行业主管合伙人高建斌表示，对中国TMT（科技、媒体和电信）企业而言，国内资本市场能够给予TMT行业较高估值及未来注册制的实施，越来越多的企业将选择在A股上市或在新三板进行挂牌。目前国内创业板的平均市盈率高达141倍，而国内优秀互联网企业在美国上市也就30-50倍。路透