乐视网将在美国推中文流媒体服务 并引入手机和电视产品

中国2016年财政收入增速降至4.5% 初步赤字2.83万亿元超目标
路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定2.18万亿元的目标。
路透洛杉矶4月14日 - 中国上市公司乐视网(300104.SZ)周二宣布，公司计划在今年晚些时候将其只能手机和智能电视引入到美国市场，并针对美国华语人群推出流媒体服务。
乐视网称已在美国加州的Redwood设立了美国总部，并在洛杉矶成立一办事处。
乐视网副总裁兼国际移动业务总经理JD Howard在访谈中表示，公司计划未来几个月在两地招募数百名雇员。他还表示，公司正在寻找美国内容提供商和科技公司进行合作。
“我们的志向是在智能手机行业造成一个大的颠覆，”Howard说，“我们需要将在中国市场上取得的优势转换到其它市场。”
乐视网表示，对于新的流媒体服务，乐视网计划提供类似于中国国内消费者所观看的内容。乐视网的在线中文内容资料库拥有逾10万集电视剧和5,000部电影。
Howard表示，该项计划在美国推出的流媒体服务，将如公司在中国市场的策略一样，采取广告支持、订阅和按次付费观看相结合的模式。(完)
(编译 王洋; 审校 王丽鑫)
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