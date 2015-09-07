乔布斯传记片获影评人褒奖 有望角逐奥斯卡奖项

路透9月6日 - 周末上映的乔布斯传记片《史蒂夫·乔布斯》获得一些影评人的高度评价，饰演乔布斯的影星迈克尔·法斯宾德（Michael Fassbender）有望凭此角逐奥斯卡影帝。

尽管并非所有的评价都是正面的，Variety.com的影评人士对该片感到印象深刻。

该网站称，这部影片中演员的表演极佳，影片很有娱乐性，料成为今年秋天必看的影片之一。该网站还将法斯宾德列为“毫无疑问的奥斯卡最佳男演员角逐者”。

《好莱坞记者报》（Hollywood Reporter）表示，这部影片“显然是秋季有影响力的影片之一，将成为全球有洞察力观众的优选”。

《纽约时报》博客指出，影片周六在科罗拉多州特柳赖德电影节（Telluride Film Festival）上映后，观众对电影“反应很好”。

Deadline Hollywood援引苹果联合创始人沃兹尼亚克（Steve Wozniak）称，他对该影片感到印象深刻，他感觉像是“真的在看乔布斯等人”而不是演员，导演博伊尔（Danny Boyle）和编剧索金（Aaron Sorkin）做得非常好，他给满分。

Indiewire.com表示，这部影片可能“角逐奥斯卡奖项”，法斯宾德和苹果电脑市场总监Joanna Hoffman的扮演者温斯莱特（Kate Winslet）表现令人叹为观止。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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