一些苹果用户无法升级至iOS 9 分析师称可能因服务器过载

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透旧金山9月17日（记者 Heather Somerville） - 苹果周三发布iOS 9操作系统后，一些用户称无法升级；尚不清楚问题的影响面有多广。
一些Twitter用户称，升级会在开始几分钟后失败，要求他们重新开始，很多人拷贝并发布了屏幕上显示的错误信息：“软件升级失败。”
一些科技分析师表示，问题可能源于太多人试图在同一时间下载iOS 9，导致服务器过载。
“这和黑色星期五类似。一些网站在黑色星期五会过载。”Technalysis Research的Bob O'Donnell说道。
苹果周四晚间没有对置评请求作出回应。
Creative Strategies分析师Ben Bajarin指出，用户可以等待几小时或一天，等下载的人数减少后，下载就会正常。
尽管可能存在问题，仍有相当数量的iOS用户已经完成升级。加州旧金山研究公司Mixpanel称，截至周四2300 GMT，超过16%的iOS用户完成了升级。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。