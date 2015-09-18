一些苹果用户无法升级至iOS 9，分析师称可能因服务器过载

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山9月17日（记者 Heather Somerville） - 苹果周三发布iOS 9操作系统后，一些用户称无法升级；尚不清楚问题的影响面有多广。
一些Twitter用户称，升级会在开始几分钟后失败，要求他们重新开始，很多人拷贝并发布了屏幕上显示的错误信息：“软件升级失败。”
一些科技分析师表示，问题可能源于太多人试图在同一时间下载iOS 9，导致服务器过载。
“这和黑色星期五类似。一些网站在黑色星期五会过载。”Technalysis Research的Bob O'Donnell说道。
苹果周四晚间没有对置评请求作出回应。
Creative Strategies分析师Ben Bajarin指出，用户可以等待几小时或一天，等下载的人数减少后，下载就会正常。
尽管可能存在问题，仍有相当数量的iOS用户已经完成升级。加州旧金山研究公司Mixpanel称，截至周四2300 GMT，超过16%的iOS用户完成了升级。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。