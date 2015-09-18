一些苹果用户无法升级至iOS 9，分析师称可能因服务器过载

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山9月17日（记者 Heather Somerville） - 苹果周三发布iOS 9操作系统后，一些用户称无法升级；尚不清楚问题的影响面有多广。

一些Twitter用户称，升级会在开始几分钟后失败，要求他们重新开始，很多人拷贝并发布了屏幕上显示的错误信息：“软件升级失败。”

一些科技分析师表示，问题可能源于太多人试图在同一时间下载iOS 9，导致服务器过载。

“这和黑色星期五类似。一些网站在黑色星期五会过载。”Technalysis Research的Bob O'Donnell说道。

苹果周四晚间没有对置评请求作出回应。

Creative Strategies分析师Ben Bajarin指出，用户可以等待几小时或一天，等下载的人数减少后，下载就会正常。

尽管可能存在问题，仍有相当数量的iOS用户已经完成升级。加州旧金山研究公司Mixpanel称，截至周四2300 GMT，超过16%的iOS用户完成了升级。（完）