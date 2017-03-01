亚洲橡胶：TOCOM期胶收高2%，受日圆走软及沪胶持坚提振

南非汇市：兰特兑美元上涨，因消费者物价指数同比升幅不及预期
路透约翰内斯堡5月24日 - 南非兰特兑美元周三升至四周高位，此前公布的数据显示，消费者物价通胀年率降幅超过预期，因食品价格上涨势头放缓。
路透东京3月1日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三收高2%，交易商称，这主要归功于日圆走软及沪胶走强提振市场人气。
TOCOM期胶之前一直承压，因泰国计划进一步销售大量橡胶库存，令市场供应担忧减轻。
日本横滨橡胶株式会社周二称，从4月1日起将国内市场轮胎价格调高6-7%，以应对原材料成本上涨。
8月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 涨5.4日圆，收于一周高点271.8日圆，上日曾跌至两个月低点。
5月沪胶涨225元人民币，报每吨18,745元。
新加坡近月4月合约尾盘报209.60美分，涨2.4美分。(完) (编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 白云/艾茂林)
路透约翰内斯堡5月24日 - 南非兰特兑美元周三升至四周高位，此前公布的数据显示，消费者物价通胀年率降幅超过预期，因食品价格上涨势头放缓。
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