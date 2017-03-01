亚洲橡胶：TOCOM期胶收高2%，受日圆走软及沪胶持坚提振

路透东京3月1日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三收高2%，交易商称，这主要归功于日圆走软及沪胶走强提振市场人气。

TOCOM期胶之前一直承压，因泰国计划进一步销售大量橡胶库存，令市场供应担忧减轻。

日本横滨橡胶株式会社周二称，从4月1日起将国内市场轮胎价格调高6-7%，以应对原材料成本上涨。