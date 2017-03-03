亚洲橡胶：TOCOM期胶收低，因供应短缺疑虑缓解

《汇市简讯》欧洲盘初：中国市场未受降评影响
* 日股日经指数涨0.46%，沪综指升1.18%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.96%，美国原油期货涨0.8%，美国公债收益率报2.2554%
路透东京3月3日 - 指标东京期胶周五下跌，结束之前的两日连涨，交易员指因中国库存相对较高，对供应短缺的疑虑缓解。
东京商品交易所(TOCOM)指标期胶本周收升2.2%，部分受助于TOCOM天然橡胶库存降至逾六年低点。
TOCOM-8月期胶今日收低1.8日圆，报每公斤272.9日圆。
“TOCOM的橡胶库存较少，但中国的库存维持高位，”东京一交易员说。
“我们可能走向供应过剩，这可能令橡胶价格受限。”
上海期胶主力5月合约涨340元人民币，收报每吨19,100元(2,769美元)。
新加坡4月期胶尾盘报每公斤213美分，升1.7美分。(完) (编译 李爽/艾茂林; 审校 于春红/孙茉莉)
* 日股日经指数涨0.46%，沪综指升1.18%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.96%，美国原油期货涨0.8%，美国公债收益率报2.2554%
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透台北5月25日 - 台湾股市周四收高续创逾17年高位。分析师表示，受市场预期美国将审慎渐进升息带动，今日包括台股在内的亚洲股市纷纷上扬，大盘指数第四日收高。