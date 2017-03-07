亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至一周低位，上海市场走软损及人气

金属期市：期铜下跌，此前穆迪调降中国评级
路透伦敦5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用机评级构穆迪30年来首次下调中国信贷评级，引发投资者担忧中国需求，但铜库存下降，限制期铜价格跌幅。中国是全球最大的工业金属消费国。
路透东京3月7日 - 指标东京期胶周二下跌逾2%，触及一周低位，因上海期胶走软打压人气。
东京商品交易所(TOCOM)的8月期胶 收跌6.6日圆，或2.4%，报每公斤269.4日圆(2.37美元)，盘中稍早触及3月1日以来最低268.0日圆。
“东京期胶走低是受上海期胶下跌拖累；上海市场受中国库存增加打压，”Fujitomi Co分析师Toshitaka Tazawa称，并表示投资者还担心全球最大橡胶消费国--中国的经济状况。
上海期交所交投最活跃的5月期胶跌335元人民币，收报每吨18,625元(2,700美元)，当日低点为18,410元，此为2月28日以来的最低。
“周三出炉的中国贸易数据，将是各方关注的焦点，”Tazawa称。
中国下调今年GDP目标至区间下限6.5%，把侧重点放在控制债务快速增加风险上。但未来数周出炉的一系列数据料将显示，2月中国经济强劲增长。
新加坡商品交易所(SICOM)4月期胶最新报每公斤208.3美分，下跌0.6美分。(完) (编译 许娜/侯雪苹；审校 高琦/于春红)
路透伦敦5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用机评级构穆迪30年来首次下调中国信贷评级，引发投资者担忧中国需求，但铜库存下降，限制期铜价格跌幅。中国是全球最大的工业金属消费国。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透5月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 303.0 35 300.9 11 * 6月 301.1 152 294.4 208 * 7月 260.9 216 246.9 150 * 8月 245.8 367 236.2 195 * 9月 237.2 1221 228.5 784 * 10月 228.7 6812 222.4 2668 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为