亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至一周低位，上海市场走软损及人气

路透东京3月7日 - 指标东京期胶周二下跌逾2%，触及一周低位，因上海期胶走软打压人气。

东京商品交易所(TOCOM)的8月期胶 收跌6.6日圆，或2.4%，报每公斤269.4日圆(2.37美元)，盘中稍早触及3月1日以来最低268.0日圆。

“东京期胶走低是受上海期胶下跌拖累；上海市场受中国库存增加打压，”Fujitomi Co分析师Toshitaka Tazawa称，并表示投资者还担心全球最大橡胶消费国--中国的经济状况。

上海期交所交投最活跃的5月期胶跌335元人民币，收报每吨18,625元(2,700美元)，当日低点为18,410元，此为2月28日以来的最低。

“周三出炉的中国贸易数据，将是各方关注的焦点，”Tazawa称。

中国下调今年GDP目标至区间下限6.5%，把侧重点放在控制债务快速增加风险上。但未来数周出炉的一系列数据料将显示，2月中国经济强劲增长。