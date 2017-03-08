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亚洲 | 2017年 3月 8日 星期三 17:37 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至两个月低点，追随沪胶疲势

路透东京3月8日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三跌至逾两个月最低，沪胶亦续跌，中国这个全球最大橡胶消费国库存增加引发市场担心。

“东京期胶显然已经触顶，料因沪胶的走软会进一步下滑。”Nissan Securities研究部主管Hiroyuki Kikukawa说道。

他补充道，上海期胶承压，归因于库存增加且中国经济增长放缓令人担忧。

东京商品交易所(TOCOM)指标8月期胶收跌11日圆，或4.1%，至每公斤258.4日圆，盘中稍早及12月30日以来低点257.6日圆。

上海期交所5月期胶收挫835元人民币，至每吨17,780元。盘中亦触及12月29日以来盘中最低位17,660元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月合约4月期胶最新报每公斤199.0美分，下跌9.0美分。(完) (编译 孙茉莉/蔡美珍；审校 李春喜/高琦)
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