亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至两个月低点，追随沪胶疲势

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势

路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。