亚洲橡胶：TOCOM期胶逆转盘初跌势收高，追随沪胶的升势

东京期胶今日随着上海期胶由跌转升的势头而反弹。此前中国国务院发展研究中心主任李伟称，中国经济发展正从上半场的降速阶段，过渡到下半场的提质阶段，经济走势有望从“Ｌ”型的“一竖”过渡到“一横”，带动沪胶走升。