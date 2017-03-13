版本:
中国
亚洲 | 2017年 3月 13日 星期一 15:29 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶逆转盘初跌势收高，追随沪胶的升势

路透3月13日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周一逆转盘初跌势收高，取得连续两日上涨，上海期胶亦从近四个月低点回升。

东京期胶今日随着上海期胶由跌转升的势头而反弹。此前中国国务院发展研究中心主任李伟称，中国经济发展正从上半场的降速阶段，过渡到下半场的提质阶段，经济走势有望从“Ｌ”型的“一竖”过渡到“一横”，带动沪胶走升。

东京一位经纪商称，国际油价周一下午扳回部分稍早的跌幅，也扶助期胶。

TOCOM 8月期胶 收涨2.2日圆，报每公斤263.9日圆 (2.30美元)，早前曾跌至255.6日圆低点，接近上周五触及的两个半月低点。

上期所主力5月期胶涨145元人民币，收报每吨17,820元人民币(2,581美元)，早前曾跌至17,150元人民币，创下2016年11月21日以来最低。

新加坡商品交易所(SICOM)4月期胶最新报每公斤199美分，下跌0.6美分。(完) (编译 王洋/侯雪苹；审校 李爽/许娜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐