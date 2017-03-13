亚洲橡胶：TOCOM期胶逆转盘初跌势收高，追随沪胶的升势

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透3月13日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周一逆转盘初跌势收高，取得连续两日上涨，上海期胶亦从近四个月低点回升。
东京期胶今日随着上海期胶由跌转升的势头而反弹。此前中国国务院发展研究中心主任李伟称，中国经济发展正从上半场的降速阶段，过渡到下半场的提质阶段，经济走势有望从“Ｌ”型的“一竖”过渡到“一横”，带动沪胶走升。
东京一位经纪商称，国际油价周一下午扳回部分稍早的跌幅，也扶助期胶。
TOCOM 8月期胶 收涨2.2日圆，报每公斤263.9日圆 (2.30美元)，早前曾跌至255.6日圆低点，接近上周五触及的两个半月低点。
上期所主力5月期胶涨145元人民币，收报每吨17,820元人民币(2,581美元)，早前曾跌至17,150元人民币，创下2016年11月21日以来最低。
新加坡商品交易所(SICOM)4月期胶最新报每公斤199美分，下跌0.6美分。(完) (编译 王洋/侯雪苹；审校 李爽/许娜)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。