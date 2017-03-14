亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐盘中涨幅收跌，受油价下滑及沪胶疲软拖累

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透东京3月14日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周二下跌，盘中曾触及一周高点，因油价滑落以及沪胶疲软引发的抛盘，盖过了日圆走贬的影响。
“市场出现了一些有关中国当局可能收紧大宗商品交易规则的揣测，导致沪胶表现疲软，TOCOM期胶因此丧失动能，”东京的一位交易员称。
TOCOM 8月期胶 收跌1.9日圆或0.7%，报每公斤262.0日圆(2.28美元)，此前曾触及3月8日以来的最高位267.5日圆。
原油价格周二盘旋在三个月低点附近。
上海期交所期胶5月合约跌45元，收报每吨17,515元人民币。
投资者基本上没有受到中国正面的经济数据影响。
周二的数据显示，中国今年1-2月的工业增加值和固定资产投资分别增长了6.3%和8.9%，增幅超预期。
新加坡商品交易所(SICOM)4月期胶合约跌3.4美分，报每公斤196.5美分。(完) (编译 候雪苹/白云; 审校 王洋/许娜)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
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