亚洲橡胶：TOCOM期胶收在一周高位，受油价上涨提振

标题新闻：科威特油长称周四OPEC会议只会考虑延长减产九个月的提议，延长12个月不是一个选项
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路透东京3月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三收高1.5%，创下一周高位，受油价跳升提振。前一日油价曾跌至三个月低点。
一位在东京的经纪商称，原油价格强劲上涨帮助缓解了期胶的压力。期胶价格上周曾触及两个半月低点。
国际油价周三从三个月低点反弹，此前数据显示美国原油库存意外下降，且高盛认为石油输出国组织(OPEC)对减产协议的执行率依然很高。
TOCOM 8月期胶 收涨4日圆，报每公斤266日圆(2.32美元)。
上海期交所主力5月期胶涨15元人民币，收报每吨17,715元(2,563美元)。
新加坡商品交易所(SICOM)4月期胶合约最新报每公斤199.7美分，上涨3美分。(完) (编译 王洋/侯雪苹；审校 高琦/蔡美珍)
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路透伦敦5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用机评级构穆迪30年来首次下调中国信贷评级，引发投资者担忧中国需求，但铜库存下降，限制期铜价格跌幅。中国是全球最大的工业金属消费国。