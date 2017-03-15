亚洲橡胶：TOCOM期胶收在一周高位，受油价上涨提振

路透东京3月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三收高1.5%，创下一周高位，受油价跳升提振。前一日油价曾跌至三个月低点。

一位在东京的经纪商称，原油价格强劲上涨帮助缓解了期胶的压力。期胶价格上周曾触及两个半月低点。