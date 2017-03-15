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亚洲 | 2017年 3月 15日 星期三 15:28 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收在一周高位，受油价上涨提振

路透东京3月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三收高1.5%，创下一周高位，受油价跳升提振。前一日油价曾跌至三个月低点。

一位在东京的经纪商称，原油价格强劲上涨帮助缓解了期胶的压力。期胶价格上周曾触及两个半月低点。

国际油价周三从三个月低点反弹，此前数据显示美国原油库存意外下降，且高盛认为石油输出国组织(OPEC)对减产协议的执行率依然很高。

TOCOM 8月期胶 收涨4日圆，报每公斤266日圆(2.32美元)。

上海期交所主力5月期胶涨15元人民币，收报每吨17,715元(2,563美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)4月期胶合约最新报每公斤199.7美分，上涨3美分。(完) (编译 王洋/侯雪苹；审校 高琦/蔡美珍)
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