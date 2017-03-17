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亚洲 | 2017年 3月 17日 星期五 16:31 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨1.6%，受沪胶走坚带动

路透东京3月17日 - 指标东京期胶周五收高1.6%，盘中稍早触及3月8日以来最高，因上海期胶走坚改善市场人气。

东京商品交易所(TOCOM)周线上涨2.4%，因经纪商表示，由于价格偏低泰国推迟标售120,000吨橡胶的消息公布后，整体市场的卖压减轻。

TOCOM 8月期胶 收涨4.1日圆至每公斤268日圆(2.36美元)，此前高见270日圆。

日本市场下周一适逢公共假期而休市。

上海期交所周五称，该交易所所检测仓库的橡胶库存较上周五增加2.4%。

上海5月期胶涨530元人民币，收报18,230元。

新加坡近月4月合约最新报203.60美分，涨2.9美分。(完) (编译 许娜/孙茉莉; 审校 王洋/刘秀红)
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