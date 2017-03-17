亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨1.6%，受沪胶走坚带动

台湾债市：五年公债殖利率早盘跌至逾一个月低位，拥筹码少资金多优势
路透台北5月25日 - 台湾五年指标公债106/5殖利率周四下跌。交易员表示，美债殖利率仍在低档，台债筹码少而资金偏多，今日殖利率下跌并抵逾一个月低位。
路透东京3月17日 - 指标东京期胶周五收高1.6%，盘中稍早触及3月8日以来最高，因上海期胶走坚改善市场人气。
东京商品交易所(TOCOM)周线上涨2.4%，因经纪商表示，由于价格偏低泰国推迟标售120,000吨橡胶的消息公布后，整体市场的卖压减轻。
TOCOM 8月期胶 收涨4.1日圆至每公斤268日圆(2.36美元)，此前高见270日圆。
日本市场下周一适逢公共假期而休市。
上海期交所周五称，该交易所所检测仓库的橡胶库存较上周五增加2.4%。
上海5月期胶涨530元人民币，收报18,230元。
新加坡近月4月合约最新报203.60美分，涨2.9美分。(完) (编译 许娜/孙茉莉; 审校 王洋/刘秀红)
路透台北5月25日 - 台湾五年指标公债106/5殖利率周四下跌。交易员表示，美债殖利率仍在低档，台债筹码少而资金偏多，今日殖利率下跌并抵逾一个月低位。
路透北京5月25日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 5月 5/26 -- 中国外汇市场交易概况数据 4月 5/27 0930 工业经济效益月度报告 4月 5/31 0900 官方制造业PMI 5月 官方非制造业PMI 5月 -- 中国货物和服务贸易收支 4月 -- 中国对外证券投资资产（分国别） 2016年12月末
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/5/26 28 2.75% 200 2017/5/29 7 2.45% 100