亚洲橡胶：TOCOM期胶收跌1.9%，因沪胶暴跌且日圆持坚

《全球汇市》美元下滑，此前美联储公布会议记录
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透东京3月21日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周二下滑，此前上海期胶暴跌，而日圆持坚引发新的抛盘。日本金融市场周一因公共假日休市。
8月TOCOM期胶收跌5.0日圆或1.9%，报每公斤263.0日圆。
“沪胶走软及日圆上涨打压市场人气，”日产证券总经理Hiroyuki Kikukawa称。
路透3月21日 -
9月沪胶期货重挫575元人民币或3.1%，收报每吨17,975元。
美元/日圆小升0.2%至112.79日圆，美元稍早跌至低点112.2后引发逢低承接盘。
“若TOCOM指标期胶跌破250日圆的关键水准，卖盘可能进一步加剧，”Kikukawa说道，并补充道日圆进一步上涨会更令期胶承压。
新加坡4月期胶报每公斤199.0美分，跌3.3美分。
据TOCOM数据，截止3月10日橡胶库存降至1,317吨，为2010年7月来最低，较上年同期减少80%左右。(完) (编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 王兴亚/高琦)
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
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