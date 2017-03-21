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亚洲 | 2017年 3月 21日 星期二 16:02 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收跌1.9%，因沪胶暴跌且日圆持坚

路透东京3月21日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周二下滑，此前上海期胶暴跌，而日圆持坚引发新的抛盘。日本金融市场周一因公共假日休市。

8月TOCOM期胶收跌5.0日圆或1.9%，报每公斤263.0日圆。

“沪胶走软及日圆上涨打压市场人气，”日产证券总经理Hiroyuki Kikukawa称。

路透3月21日 -

9月沪胶期货重挫575元人民币或3.1%，收报每吨17,975元。

美元/日圆小升0.2%至112.79日圆，美元稍早跌至低点112.2后引发逢低承接盘。

“若TOCOM指标期胶跌破250日圆的关键水准，卖盘可能进一步加剧，”Kikukawa说道，并补充道日圆进一步上涨会更令期胶承压。

新加坡4月期胶报每公斤199.0美分，跌3.3美分。

据TOCOM数据，截止3月10日橡胶库存降至1,317吨，为2010年7月来最低，较上年同期减少80%左右。(完) (编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 王兴亚/高琦)
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