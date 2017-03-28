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亚洲 | 2017年 3月 28日 星期二 17:49 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶从四个月低点反弹并收高，因投资者逢低买进

路透东京3月28日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周二上涨，从盘内稍早触及的近四个月低点反弹，因投资者逢低买进且沪胶盘初上涨。

9月TOCOM期胶 收高2.9日圆或1.2%，报每公斤238.2日圆，开盘价则为235.3日圆，这是周一的低点，也是12月5日以来的最低。

“上海市场最初带领反弹行情，”一位驻东京不愿具名的交易员表示。

9月沪胶盘初曾涨至高点16,550元人民币，但随后因承压而收低90元，报每吨16,235元人民币。

新加坡4月期胶尾盘报每公斤180.0美分，跌1.5美分。

全球最大轮胎制造商--普利司通周二表示，将上调国内市场乘用车和卡客车轮胎价格，自6月起分别上调6%和8%，以因应天然橡胶和合成胶价格的上涨，这是其六年来首次全面上调国内价格。(完) (编译 王洋/孙茉莉; 审校 高琦/张涛)
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