亚洲橡胶：TOCOM期胶从四个月低点反弹并收高，因投资者逢低买进

路透东京3月28日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周二上涨，从盘内稍早触及的近四个月低点反弹，因投资者逢低买进且沪胶盘初上涨。

9月TOCOM期胶 收高2.9日圆或1.2%，报每公斤238.2日圆，开盘价则为235.3日圆，这是周一的低点，也是12月5日以来的最低。

“上海市场最初带领反弹行情，”一位驻东京不愿具名的交易员表示。

9月沪胶盘初曾涨至高点16,550元人民币，但随后因承压而收低90元，报每吨16,235元人民币。

新加坡4月期胶尾盘报每公斤180.0美分，跌1.5美分。