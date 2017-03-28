亚洲橡胶：TOCOM期胶从四个月低点反弹并收高，因投资者逢低买进

香港个股：中银香港称利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务
路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。
路透东京3月28日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周二上涨，从盘内稍早触及的近四个月低点反弹，因投资者逢低买进且沪胶盘初上涨。
9月TOCOM期胶 收高2.9日圆或1.2%，报每公斤238.2日圆，开盘价则为235.3日圆，这是周一的低点，也是12月5日以来的最低。
“上海市场最初带领反弹行情，”一位驻东京不愿具名的交易员表示。
9月沪胶盘初曾涨至高点16,550元人民币，但随后因承压而收低90元，报每吨16,235元人民币。
新加坡4月期胶尾盘报每公斤180.0美分，跌1.5美分。
全球最大轮胎制造商--普利司通周二表示，将上调国内市场乘用车和卡客车轮胎价格，自6月起分别上调6%和8%，以因应天然橡胶和合成胶价格的上涨，这是其六年来首次全面上调国内价格。(完) (编译 王洋/孙茉莉; 审校 高琦/张涛)
路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
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