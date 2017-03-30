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亚洲 | 2017年 3月 30日 星期四 16:35 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收跌1%，受沪胶疲软拖累

路透东京3月30日 - 东京工业品交易所(TOCOM)天然橡胶期货周四追随沪胶疲弱走势，回吐涨幅收跌1%。沪胶距离数月低点不远，市场人士称因为供应担忧缓解。

TOCOM期胶盘中稍早触及三日高点，但逐渐失守阵地，因数据显示，截止3月20日，TOCOM批准仓库的橡胶库存JRU-WRHSTX-TOT从10天前所及六年半低点增加至1,571吨，使供应担忧有所缓解。

TOCOM-9月期胶合约收跌2.5日圆，报每公斤241.5日圆。

上海期交所交投最活跃的9月期胶跌195元人民币，收于每吨16,300元人民币，接近周一所及四个半月低位15,980元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)4月期胶最新报每公斤175.1美分，下跌5.7美分。(完) (编译 李春喜/刘秀红；审校 孙茉莉/艾茂林)
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