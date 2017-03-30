亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收跌1%，受沪胶疲软拖累

标题新闻：软银集团已在英伟达(Nvidia)累积40亿美元持股，成为第四大股东--彭博引述消息人士
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路透东京3月30日 - 东京工业品交易所(TOCOM)天然橡胶期货周四追随沪胶疲弱走势，回吐涨幅收跌1%。沪胶距离数月低点不远，市场人士称因为供应担忧缓解。
TOCOM期胶盘中稍早触及三日高点，但逐渐失守阵地，因数据显示，截止3月20日，TOCOM批准仓库的橡胶库存JRU-WRHSTX-TOT从10天前所及六年半低点增加至1,571吨，使供应担忧有所缓解。
TOCOM-9月期胶合约收跌2.5日圆，报每公斤241.5日圆。
上海期交所交投最活跃的9月期胶跌195元人民币，收于每吨16,300元人民币，接近周一所及四个半月低位15,980元人民币。
新加坡商品交易所(SICOM)4月期胶最新报每公斤175.1美分，下跌5.7美分。(完) (编译 李春喜/刘秀红；审校 孙茉莉/艾茂林)
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路透新加坡5月24日 - 油价周三持稳，市场愈发认为石油输出国组织(OPEC)牵头的减产将延至明年第一季，这种预期支撑油市。
* 拆款利率上扬，新增拆款需求大增 * 外商银行反向拆入，引发连锁效应 * 资金略偏紧，短票利率往高位靠拢 * RP市场多缺不一，利率守稳原水准 记者 罗两莎 路透台北5月24日 - 台湾银行间短率周三上扬；资金调度人员表示，今天市场资金突然 趋紧，拆款需求大增，利率跟着走高，大型银行对票券商跨旬拆款利率自0.33%调升为0.34% ，对银行则自0.28-0.31%上调至0.29-0.32%。 他们解释，过去原本在市场提供低利拆款资金的外商银行，这两天普遍缺钱且反向拆入 ；连带以往依赖外银取得低利资金的本土银行也跟着缺钱，进而转向大型银行拆入资金，造 成市场资金偏紧俏，利率亦水涨船高。 〞今天需求很多啊，银行和票券商都有多，新增(拆款)需求明显增加，利率都有提高一 点。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，因手中可供拆款资金有限，今天拆出资金不多，对票券商 跨月(15-16天期)利率拆在0.34%，对银行则在0.30-0.31%。 他们指出，外银大举