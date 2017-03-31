亚洲橡胶：TOCOM期胶收高1.4%得益于美股涨提振风险偏好，但月线下跌

澳新汇市：中国评级遭调降拖累澳元下滑，新西兰元持稳
路透悉尼/惠灵顿5月24日 - 澳元周三小跌，此前穆迪下调中国评级，且澳洲发布疲弱的建筑业数据。而在新西兰公布强劲数据后，新西兰元持稳。
路透东京3月31日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周五上涨，因美股上涨提振投资者风险偏好，但TOCOM期胶周线及月线均下跌，因投机商解除多头部位导致沪胶持续下跌。
9月TOCOM期胶收高3.5日圆或1.4%，报每公斤245.0日圆。
但周线跌1%，月线跌8%。第一季跌7%，而上季涨逾60%。
“美国股市上涨帮助投资者的风险偏好升温，从而对橡胶构成支撑，”Fujitomi Co分析师Toshitaka Tazawa表示。
“另外，一些投资者在月末之前进行仓位调整，”Tazawa称。
交易员称，日圆兑美元走软也对期胶提供了支撑。
上海期交所交投最活跃的9月期胶跌70元人民币，收于每吨16,335元人民币。
“鉴于泰国政府计划出售库存，市场料将在未来几周继续承压，TOCOM期胶有可能跌向230日圆，”Tazawa表示。
新加坡商品交易所(SICOM)4月期胶最新报每公斤173.5美分，下跌2.4美分。(完) (编译 刘秀红/王兴亚；审校 艾茂林/刘秀红)
路透悉尼/惠灵顿5月24日 - 澳元周三小跌，此前穆迪下调中国评级，且澳洲发布疲弱的建筑业数据。而在新西兰公布强劲数据后，新西兰元持稳。
0310GMT * 美元指数在亚洲盘开盘上扬0.4%，之后持平，对穆迪调降中国评 级反应平静 * E-迷你标普500指数期货跌0.1%，美国原油涨0.5%，日股日经指数 涨0.5%，日本外亚洲股市跌0.1%，中国股市沪综指跌0.5% * 动能分析显示中性趋势，5日、10日和20日移动均线向下，偏空格 局确立 * 长线目标为95.88 * 纽约盘低点96.87和本周高点97.44分别为支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 张涛)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017