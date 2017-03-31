版本:
中国
亚洲 | 2017年 3月 31日 星期五 17:41 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高1.4%得益于美股涨提振风险偏好，但月线下跌

路透东京3月31日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周五上涨，因美股上涨提振投资者风险偏好，但TOCOM期胶周线及月线均下跌，因投机商解除多头部位导致沪胶持续下跌。

9月TOCOM期胶收高3.5日圆或1.4%，报每公斤245.0日圆。

但周线跌1%，月线跌8%。第一季跌7%，而上季涨逾60%。

“美国股市上涨帮助投资者的风险偏好升温，从而对橡胶构成支撑，”Fujitomi Co分析师Toshitaka Tazawa表示。

“另外，一些投资者在月末之前进行仓位调整，”Tazawa称。

交易员称，日圆兑美元走软也对期胶提供了支撑。

上海期交所交投最活跃的9月期胶跌70元人民币，收于每吨16,335元人民币。

“鉴于泰国政府计划出售库存，市场料将在未来几周继续承压，TOCOM期胶有可能跌向230日圆，”Tazawa表示。

新加坡商品交易所(SICOM)4月期胶最新报每公斤173.5美分，下跌2.4美分。(完) (编译 刘秀红/王兴亚；审校 艾茂林/刘秀红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐