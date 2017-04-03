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亚洲 | 2017年 4月 3日 星期一 18:06 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收平，中国市场因假日休市

路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。

“市场较为淡静，繁忙的头寸调整已在上周结束，”乐天证券大宗商品分析师Satoru Yoshida表示，并称中国投资者离场是东京期胶交投淡静的另一原因。

中国金融市场4月3-4日因清明节假日休市。4月5日恢复交易。

9月TOCOM期胶收盘持平，报每公斤245.0日圆。

该合约3月累计跌8%，第一季跌7%。

新加坡商品交易所(SICOM)4月期胶最新报每公斤183.2美分，上涨3.7美分。

交易员表示，投资者都在等待本周的美国非农就业报告。路透调查的分析师预计，美国3月非农就业岗位增加18万个。

“投资者还将关注美国总统特朗普与中国国家主席习近平本周晚些时候的首次会晤，此次会晤可能会影响外汇市场，”乐天证券的Yoshida表示。(完) (编译 刘秀红/王兴亚；审校 蔡美珍/艾茂林)
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