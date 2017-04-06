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亚洲 | 2017年 4月 6日 星期四 17:53 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶下滑，沪胶和油价表现疲弱打压市场

路透东京4月6日 - 指标东京期胶周四下跌，回吐上日大部分涨幅，沪胶表现疲弱以及油价下滑促使一些获利了结盘出笼。

“投资者对中美峰会的担忧，导致一些投资者调整部位。”东京一交易员说道。

朝鲜周三试射了一枚弹道导弹，就在特朗普与中国国家主席习近平会面前一天，朝鲜发展武器的举动也将是这次会面的一个重要议题。地区紧张局势加剧。

April 6 (路透) -

东京工业品交易所(TOCOM)的9月期胶 收低2.0日圆，报每公斤248.7日圆，上日涨近6%。

但近月4月合约收盘涨6.5日圆至每公斤306.5日圆，因TOCOM批准的仓库中的低库存令市场感到担忧。该库存JRU-WRHSTX-TOT在3月初触及六年半低点。

上海期交所交投最活跃的9月期胶下跌55元人民币，收于每吨16,815元人民币。

原油价格周四走低，也给期胶市场造成进一步压力。

新加坡商品交易所(SICOM)5月期胶最新报每公斤182.8美分，下跌2.0美分。(完) (编译 孙茉莉/王兴亚；审校 高琦/王颖)
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