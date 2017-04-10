亚洲橡胶：TOCOM期胶缩减涨幅，因沪胶急跌走势恶化

路透东京4月10日 - 东京指标橡胶期货周一收敛涨幅，因在供应充裕疑虑下，上海期胶扩大急跌走势。

“该消息直接影响到本就清淡的交投，引发对于橡胶供应过剩的担忧，”一位驻东京的交易消息人士称，“上海市场整体仍承受严重压力。”