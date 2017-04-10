亚洲橡胶：TOCOM期胶缩减涨幅，因沪胶急跌走势恶化

标题新闻：美国企业4月用于资本投资的借款额同比增长8%--设备租赁和金融协会(ELFA)
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路透东京4月10日 - 东京指标橡胶期货周一收敛涨幅，因在供应充裕疑虑下，上海期胶扩大急跌走势。
上海期胶继周五大跌4.7%之后，今日收挫3.4%，此前中国中石化因遭到环保部批评污染治理问题，下令旗下燕山石化橡胶厂关闭。
中石化表示，将在2017年年底前对该厂两套排放设备进行升级。中石化并未提出关厂时间表。
“该消息直接影响到本就清淡的交投，引发对于橡胶供应过剩的担忧，”一位驻东京的交易消息人士称，“上海市场整体仍承受严重压力。”
东京商品交易所(TOCOM)期胶最高上涨1.2%，之后回吐涨幅。
东京9月期胶 收高1.5日圆，报每公斤239.4日圆。
上海期交所主力9月期胶收低545元人民币，报每吨15,520元，盘中曾触及11月7日以来的最低位15,405元。
新加坡商品交易所(SICOM)近月5月期胶最新报每公斤171.1美分，下滑2.7美分。（完） (编译 蔡美珍/高琦 审校 张涛/孙茉莉)
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