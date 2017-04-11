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亚洲 | 2017年 4月 11日 星期二 15:46 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至四个月低位，因沪胶续跌且日圆升值

路透东京4月11日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标橡胶期约周二收低，沪胶扩大跌势以及日圆兑美元走强都令此间市场承压。

TOCOM期胶跌4.2%，盘中稍早触及12月2日以来最低位228.3日圆。

“TOCOM交投清淡，一些人士似乎在橡胶有大动作，而其他市场基本没什么波动，”东京一经纪商称。“日圆升值也令市场承压。”

东京9月期胶 收跌10.1日圆，报每公斤229.3日圆。

上海期交所主力9月期胶连续第四日下跌，收盘跌180元人民币，报每吨15,410元人民币，今日稍早一度触及五个月低位。

新加坡商品交易所(SICOM)近月5月期胶最新报每公斤166.10美分，跌0.6美分。(完) (编译 艾茂林/王琛；审校 张明钧/王兴亚)
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