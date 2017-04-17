亚洲橡胶：TOCOM敦促投资者提早平仓4月合约，因库存很低

《汇市简讯》欧元/日圆料维持区间交投
2320GMT * 欧元/日圆盘初上涨0.1%，开盘略下滑 * 今日无重大数据，料区间交投 * 动能分析显示中性，5日、10日和20日移动均线上行，呈多头格局 * 若收在位于123.70的20日移动均线下方，则威胁到上行趋势 * 纽约盘124.60/125.27分别为首道支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 孙国玉)
路透东京4月17日 - 东京商品交易所(TOCOM)已要求持有4月份未平仓合约的投资者，赶在4月24日之前结算，因目前TOCOM库存很低，以至于有可能发生价格突然波动的风险。
TOCOM核可的交割仓库中，天然橡胶库存降至逾六年最低，此前泰国1月的洪水影响了产出，而且中国市场价格较高吸引日本供给外流。
“自上个月末起，我们就已经提醒我们的会员经纪商，鼓励不打算进行实货交割的投资者，迅速平仓4月合约，如果他们持有这个月份的仓位的话，”TOCOM发言人Sayaka Sato表示。
截至上周五交易日结束，4月合约的未平仓部位已从3月31日的1,066口下降至144口，这有部分是受到TOCOM的呼吁所影响；一口合约为5吨橡胶。
TOCOM发言人表示，敦促投资者平仓即将到期的合约是标准程序，不过一些经纪商表示，此举不同寻常，显露出了对于价格有可能波动的担忧。
一家商品经纪商的高管表示，TOCOM要求持有4月合约的投资者及早结算是“不同寻常的步骤”。因未获授权公开讨论此事，该高管要求匿名。
该举措帮助提振4月合约价格在4月初较3月底上涨达15%，不过后来价格已经回落。
据最新的库存报告，截至3月31日的TOCOM仓库的橡胶库存JRU-WRHSTX-TOT为1,461吨，几乎较上年同期下降了五分之四，并是2010年7月以来最低水准，反映出泰国供应减少和库存流向中国。
这相当于292口，远低于1,066口的当时4月未平仓合约。
后来4月未平仓合约减少了86.5%，降至相当于720吨的供应量，仓库供应降至低于潜在需求的风险已经减弱。
但业内消息人士警告称，随着到期日临近和交易商调整与4月合约交割相关的剩余仓位，仍存在价格波动的风险。在到期之前，2月和3月合约价格均出现剧烈波动。
另一家经纪商的高管表示，除非未平仓合约降至100口以下，否则投资者无法交割实货及价格波动的风险不会消失。
图表：低库存构成波动风险(tmsnrt.rs/2p9cA5g)(完) (编译 王洋/张涛；审校 张明钧/高琦)
2320GMT * 欧元/日圆盘初上涨0.1%，开盘略下滑 * 今日无重大数据，料区间交投 * 动能分析显示中性，5日、10日和20日移动均线上行，呈多头格局 * 若收在位于123.70的20日移动均线下方，则威胁到上行趋势 * 纽约盘124.60/125.27分别为首道支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 孙国玉)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2% 0600 德国Gfk消费者信心指数 6月 10.2 10.2 0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第一季 -- -3.3% 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 4月初值 -- 顺差41.4 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 398.8 抵押贷款再融资指数 -- 1,269.1
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 5月 -- 正26 5月24日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超18,212 外资投资日股(亿日圆) -- 买超3,722 5月25日(四) -- 韩国央行利率决定 5月 1.25% 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 5月 --