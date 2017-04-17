亚洲橡胶：TOCOM敦促投资者提早平仓4月合约，因库存很低

路透东京4月17日 - 东京商品交易所(TOCOM)已要求持有4月份未平仓合约的投资者，赶在4月24日之前结算，因目前TOCOM库存很低，以至于有可能发生价格突然波动的风险。

TOCOM核可的交割仓库中，天然橡胶库存降至逾六年最低，此前泰国1月的洪水影响了产出，而且中国市场价格较高吸引日本供给外流。

“自上个月末起，我们就已经提醒我们的会员经纪商，鼓励不打算进行实货交割的投资者，迅速平仓4月合约，如果他们持有这个月份的仓位的话，”TOCOM发言人Sayaka Sato表示。

截至上周五交易日结束，4月合约的未平仓部位已从3月31日的1,066口下降至144口，这有部分是受到TOCOM的呼吁所影响；一口合约为5吨橡胶。

TOCOM发言人表示，敦促投资者平仓即将到期的合约是标准程序，不过一些经纪商表示，此举不同寻常，显露出了对于价格有可能波动的担忧。

一家商品经纪商的高管表示，TOCOM要求持有4月合约的投资者及早结算是“不同寻常的步骤”。因未获授权公开讨论此事，该高管要求匿名。

该举措帮助提振4月合约价格在4月初较3月底上涨达15%，不过后来价格已经回落。

据最新的库存报告，截至3月31日的TOCOM仓库的橡胶库存JRU-WRHSTX-TOT为1,461吨，几乎较上年同期下降了五分之四，并是2010年7月以来最低水准，反映出泰国供应减少和库存流向中国。

这相当于292口，远低于1,066口的当时4月未平仓合约。

后来4月未平仓合约减少了86.5%，降至相当于720吨的供应量，仓库供应降至低于潜在需求的风险已经减弱。

但业内消息人士警告称，随着到期日临近和交易商调整与4月合约交割相关的剩余仓位，仍存在价格波动的风险。在到期之前，2月和3月合约价格均出现剧烈波动。

另一家经纪商的高管表示，除非未平仓合约降至100口以下，否则投资者无法交割实货及价格波动的风险不会消失。

图表：低库存构成波动风险(tmsnrt.rs/2p9cA5g)(完) (编译 王洋/张涛；审校 张明钧/高琦)