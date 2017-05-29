版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 29日 星期一 17:48 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐盘初涨幅终场收平，交投清淡

路透东京5月29日 - 东京指标橡胶期货周一收平，回吐盘初涨幅，受油价走软及近月合约卖压拖累，此外，中国市场因假期休市，令交投偏淡。

油价下跌，因美国钻油活动持续上升，削弱石油输出国组织(OPEC)紧缩供给的努力。

东京商品交易所(TOCOM)11月期胶收平报每公斤213.0日圆，盘中稍早曾高见217.1日圆。周五晚盘触及5月11日以来低点210.2日圆。

“6月合约价格重挫明显打压了尾盘的指标合约，”Fujitomi Co.分析师Toshitaka Tazawa说道。

TOCOM-6月合约跌12.1日圆，收报每公斤262.9日圆。

Tazawa说道，“继供给忧虑提振近期6月合约价格后，一些投资者开始出脱该合约部位。”

新加坡6月期胶报每公斤151.0美分，跌2.0美分。

中国市场周二仍因公共假期而休市。(完) (编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐