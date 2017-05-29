亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐盘初涨幅终场收平，交投清淡

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京5月29日 - 东京指标橡胶期货周一收平，回吐盘初涨幅，受油价走软及近月合约卖压拖累，此外，中国市场因假期休市，令交投偏淡。
油价下跌，因美国钻油活动持续上升，削弱石油输出国组织(OPEC)紧缩供给的努力。
东京商品交易所(TOCOM)11月期胶收平报每公斤213.0日圆，盘中稍早曾高见217.1日圆。周五晚盘触及5月11日以来低点210.2日圆。
“6月合约价格重挫明显打压了尾盘的指标合约，”Fujitomi Co.分析师Toshitaka Tazawa说道。
TOCOM-6月合约跌12.1日圆，收报每公斤262.9日圆。
Tazawa说道，“继供给忧虑提振近期6月合约价格后，一些投资者开始出脱该合约部位。”
新加坡6月期胶报每公斤151.0美分，跌2.0美分。
中国市场周二仍因公共假期而休市。(完) (编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 张明钧)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为