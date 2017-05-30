亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至三周低点，投资人轧平仓位

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京5月30日 - 指标东京橡胶期货周二跌至三周低点，因投资人轧平仓位，特别是近月合约，但由于中国市场因假日休市，市场交投相当清淡。
东京商品交易所(TOCOM)11月橡胶合约 收盘下跌5.3日圆或2.5%，来到248.0日圆，稍早一度触及205.5日圆，创5月9日以来低点。
“由于亚洲供应过剩，投资人一直试图扭转东京期胶近期逆价差的情形，”Nissan Securities研究部总经理Hiroyuki Kikukawa表示。
6月TOCOM期胶跌14.9日圆或5.7%，报每公斤248.0日圆，跌幅较上日的12.8日圆扩大，回吐了5月中旬至上周三的多数涨幅。
交易员称，TOCOM期胶库存吃紧，在上周三之前一直支撑近月合约价格。
据TOCOM最新报告，截至5月20日橡胶库存报1,290吨，低于5月10日的1,430吨，较上年同期减少85%。
上海沪胶市场周一和周二因公共假期休市。
新加坡6月合约尾盘报每公斤152.0美分，跌2.0美分。(完) (编译 张明钧/孙茉莉; 审校 王洋/张涛)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为