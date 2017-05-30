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亚洲 | 2017年 5月 30日 星期二 15:41 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至三周低点，投资人轧平仓位

路透东京5月30日 - 指标东京橡胶期货周二跌至三周低点，因投资人轧平仓位，特别是近月合约，但由于中国市场因假日休市，市场交投相当清淡。

东京商品交易所(TOCOM)11月橡胶合约 收盘下跌5.3日圆或2.5%，来到248.0日圆，稍早一度触及205.5日圆，创5月9日以来低点。

“由于亚洲供应过剩，投资人一直试图扭转东京期胶近期逆价差的情形，”Nissan Securities研究部总经理Hiroyuki Kikukawa表示。

6月TOCOM期胶跌14.9日圆或5.7%，报每公斤248.0日圆，跌幅较上日的12.8日圆扩大，回吐了5月中旬至上周三的多数涨幅。

交易员称，TOCOM期胶库存吃紧，在上周三之前一直支撑近月合约价格。

据TOCOM最新报告，截至5月20日橡胶库存报1,290吨，低于5月10日的1,430吨，较上年同期减少85%。

上海沪胶市场周一和周二因公共假期休市。

新加坡6月合约尾盘报每公斤152.0美分，跌2.0美分。(完) (编译 张明钧/孙茉莉; 审校 王洋/张涛)
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