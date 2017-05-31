版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 17:56 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收跌2.5%盘中创六周低点，受累于沪胶重挫

路透东京5月31日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周三触及六周低点，供给过剩疑虑导致沪胶重挫近8%跌至2015年11月来最低，打压东京市场。

11月TOCOM期胶 收低5.2日圆或2.5%，报每公斤202.5日圆(1.83美元)，稍早曾触及4月20日来最低201.2日圆。

期胶本月累计下滑6.8%，为连跌第四个月。

“东京期胶盘初走坚，但因传闻中国政府可能要出售橡胶储备以汰旧换新，打击沪胶下挫后，东京期胶随之承压，”丰商事分析师Jiong Gu称。

上海期交所主力合约9月期胶重挫1,060元人民币，或7.8%，收于每吨12,510元人民币，触及2015年11月以来低位。沪胶5月共下跌约12%。

“有一些投机性卖盘，也加重了压力，”Gu称。

“由于沪胶跌破13,000元人民币的重要关卡，我们可能会见到更多技术性卖盘，”Gu指出。

新加坡商品交易所(SICOM)近月合约6月期胶最新报147.0美分，下跌6.1美分。(完) (编译 孙茉莉/蔡美珍；审校 汪红英/艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐