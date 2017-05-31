亚洲橡胶：TOCOM期胶收跌2.5%盘中创六周低点，受累于沪胶重挫

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京5月31日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周三触及六周低点，供给过剩疑虑导致沪胶重挫近8%跌至2015年11月来最低，打压东京市场。
11月TOCOM期胶 收低5.2日圆或2.5%，报每公斤202.5日圆(1.83美元)，稍早曾触及4月20日来最低201.2日圆。
期胶本月累计下滑6.8%，为连跌第四个月。
“东京期胶盘初走坚，但因传闻中国政府可能要出售橡胶储备以汰旧换新，打击沪胶下挫后，东京期胶随之承压，”丰商事分析师Jiong Gu称。
上海期交所主力合约9月期胶重挫1,060元人民币，或7.8%，收于每吨12,510元人民币，触及2015年11月以来低位。沪胶5月共下跌约12%。
“有一些投机性卖盘，也加重了压力，”Gu称。
“由于沪胶跌破13,000元人民币的重要关卡，我们可能会见到更多技术性卖盘，”Gu指出。
新加坡商品交易所(SICOM)近月合约6月期胶最新报147.0美分，下跌6.1美分。(完) (编译 孙茉莉/蔡美珍；审校 汪红英/艾茂林)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为