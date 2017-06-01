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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 16:17 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近七个月低点，因沪胶创至少至2005年来新低

路透东京6月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周四大跌至近七个月低点，此前沪胶重挫至2005年8月有数据以来的最低，因人民币兑美元上涨。

上海期胶受到近期人民币不断上涨打击；人民币兑美元升至近七个月高点，受助于主要国营银行美元卖盘。

不过部分交易商表示，有关中国橡胶库存的传言也令胶价承压。路透向当局寄出书面询问函，但至今尚未回覆。

“有传言称，(中国)政府要更换储备，”某经纪商的策略研究员表示。“但到目前没人能确认这一消息。”

另一名交易员称，“大宗商品总体在下跌，橡胶跌幅居前。有关中国政府替换橡胶储备的传闻令近月期货合约承压。”

该经纪商的第三位消息人士称，传闻可能不实，因为很难想象中国政府会投入到这种投机性活动中。

东京工业品交易所(TOCOM)11月橡胶期货 收跌3.8日圆至每公斤198.7日圆(1.79美元)。

上海期交所9月交割的主力期胶合约跌490元人民币，收在每吨12,480元人民币(1,835美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)近月合约7月期胶最新报每公斤145.8美分，涨0.3美分。(完) (编译 张明钧/王颖；审校 孙茉莉/于春红)
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