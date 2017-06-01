亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近七个月低点，因沪胶创至少至2005年来新低

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京6月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周四大跌至近七个月低点，此前沪胶重挫至2005年8月有数据以来的最低，因人民币兑美元上涨。
上海期胶受到近期人民币不断上涨打击；人民币兑美元升至近七个月高点，受助于主要国营银行美元卖盘。
不过部分交易商表示，有关中国橡胶库存的传言也令胶价承压。路透向当局寄出书面询问函，但至今尚未回覆。
“有传言称，(中国)政府要更换储备，”某经纪商的策略研究员表示。“但到目前没人能确认这一消息。”
另一名交易员称，“大宗商品总体在下跌，橡胶跌幅居前。有关中国政府替换橡胶储备的传闻令近月期货合约承压。”
该经纪商的第三位消息人士称，传闻可能不实，因为很难想象中国政府会投入到这种投机性活动中。
东京工业品交易所(TOCOM)11月橡胶期货 收跌3.8日圆至每公斤198.7日圆(1.79美元)。
上海期交所9月交割的主力期胶合约跌490元人民币，收在每吨12,480元人民币(1,835美元)。
新加坡商品交易所(SICOM)近月合约7月期胶最新报每公斤145.8美分，涨0.3美分。(完) (编译 张明钧/王颖；审校 孙茉莉/于春红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为